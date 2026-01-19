Πρεμιέρα έκανε εχθές, Κυριακή 18 Ιανουαρίου το MasterChef. Κάθε πότε θα προβάλλεται το επόμενο επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής;

Την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου το MasterChef 2026 άνοιξε τις πόρτες του για την 10η επετειακή σεζόν, με τους κριτές να παίρνουν τις θέσεις του απέναντι στους υποψηφίους, με σκοπό να εντοπίσουν εκείνους με τα πιο «δυνατά» πιάτα και να τους χαρίσουν την λευκή ποδιά.

Οι πρώτες οντισιόν, έχουν ήδη ξεκινήσει και ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, κρατούν τα ηνία της κριτικής και της παρουσίασης, σε μία σεζόν που υπόσχεται να μην μοιάζει με καμία άλλη.

Έτσι λοιπόν κάθε εβδομάδα αναμένεται να προβάλλονται τέσσερα καινούργια επεισόδια, από την Δευτέρα έως και την Πέμπτη στις 21:00.

Όπως εχθές λοιπόν, στην πρεμιέρα, έτσι και σήμερα, αναμένεται ένα επεισόδιο γεμάτο γέλιο, δυνατές αναμετρήσεις, συγκινήσεις και κριτικές.

Ποιοι θα καταφέρουν να ανοίξουν την πόρτα του φετινού διαγωνισμού μαγειρικής; Οι οντισιόν συνεχίζονται απόψε, στις 21:00.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=V2Gjhc8DJX0}