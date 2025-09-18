Οι δράσεις του ΟΠΑΝΔΑ θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», στο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνα, στην Πινακοθήκη και στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα».

Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 οι χώρες της Ευρώπης γιορτάζουν τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025 με θέμα «Αρχιτεκτονική Κληρονομιά - Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον».

Η Ελλάδα είναι μέρος της μεγάλης αυτής γιορτής πολιτισμού και ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στις δράσεις που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», στο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνα, στην Πινακοθήκη και στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», με ελεύθερη συμμετοχή.

Το πρόγραμμα των δράσεων αναλυτικά

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων (Λεωνίδου & Μυλλέρου, Μεταξουργείο)



Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, 11:30 | Ζωγραφίζοντας την Αθήνα από ψηλά!



Μουσειοπαιδαγωγική δράση για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.



Παιδιά και γονείς παρατηρούν το αστικό τοπίο του Μεταξουργείου και μαθαίνουν την ιστορία της Αθήνας μέσα από τα έργα του αρχιτέκτονα Ερνστ Τσίλλερ. Από το μπαλκονάκι της Πινακοθήκης, σχεδιάζουν τη γειτονιά του Μεταξουργείου και μαθαίνουν ιστορίες για το ίδιο το κτίριο, το οποίο έχει σχεδιαστεί από τον Δανό αρχιτέκτονα Χριστιανό Χάνσεν. Το αστικό τοπίο της περιοχής μεταμορφώνεται κάτω από το εικαστικό πρίσμα των μικρών ζωγράφων.



*Για τη συμμετοχή στη δράση είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ.: 210 5202420, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-14:00.

Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνα (Μοναστηρίου & Κρέοντος 1, Ακαδημία Πλάτωνος)



Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, 10:00 | «Η Ακαδημία του Πλάτωνα στο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνα: Το μόνιμο συνδιαλέγεται με το εφήμερο στο αστικό τοπίο»



Παρουσίαση και συζήτηση για την κατασκευή του Μουσείου και περιήγηση εσωτερικά στα εκθέματά του. Διάρκεια: 60’



Το κτίριο του Ψηφιακού Μουσείου είναι από την κατασκευή του ένας χώρος εφήμερος και προσβάσιμος για όλους που λειτουργεί ως βιωματικός χώρος συνύπαρξης και ανάδειξης των ιδεών του Πλάτωνα. Μια ισχυρή συμβιωτική σχέση του παρελθόντος με το μέλλον.



*Για τη συμμετοχή στη δράση είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ.: 210 5142138, από Τρίτη έως Παρασκευή, 10:00 - 16:00.



Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» (Ηρακλειδών 66Α & Θεσσαλονίκης, Θησείο)



Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, 17:30 - 19:00 | «Ανοίγουμε τις θύρες και τα παράθυρά μας στον πολιτισμό»



Εκπαιδευτική δράση για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.



Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025 έχουν ως θέμα εορτασμού την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Τι θα λέγατε να «ανοίξουμε τις θύρες και τα παράθυρά μας» στον ελληνικό πολιτισμό; Πόση σημασία δίνει ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός στις πόρτες και τα παράθυρα δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων του ελλαδικού χώρου από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα; Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές έχουν τα πορτοπαράθυρα των παραδοσιακών σπιτιών της νησιωτικής και της ηπειρωτικής Ελλάδας;



Ετοιμαστείτε να γιορτάσουμε παίζοντας εκπαιδευτικά παιχνίδια και φιλοτεχνώντας τη δική μας «πύλη» πολιτισμού!



*Για τη συμμετοχή στη δράση είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ.: 210 3414466, από Τρίτη έως Παρασκευή, 10:00 - 16:00.



Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων (Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα)



Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, 11:30 | Ξενάγηση στο κτίριο που στεγάζεται το Μουσείο, με αναφορά στην ιδιαίτερη εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική του, η οποία συνδυάζει στοιχεία από την αρχαιότητα, μεταβυζαντινά και λαϊκής τέχνης.



Στο δεύτερο μέρος της ξενάγησης, όπου με δεδομένο τον επίσημο χαρακτηρισμό του αρχοντικού ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο, θα γνωρίσουμε το χρονικό μετατροπής του από οικία σε Μουσείο, με τις συνιστώσες που καθορίζουν τη νέα λειτουργία και συναρτώνται, σε υλικό επίπεδο με την μορφή του και τα αντικείμενα λαϊκής τέχνης που φιλοξενεί, ενώ σε άυλο επίπεδο με την διατήρηση της μνήμης και του έργου της Αγγελικής Χατζημιχάλη.



12:30 | Εργαστήρι για ενηλίκους στο πλαίσιο της έκθεσης «Ηλιοτρόπια στο Σκοτάδι και στο Φως» (YARN BOBMING-πλέκουμε ηλιοτρόπια) και όχι μόνο… γιατί με έμπνευση την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή του αρχοντικού Χατζημιχάλη σχεδιάζουμε – ράβουμε - πλέκουμε και διακοσμούμε ένα υφασμάτινο σπιτάκι.



*Για τη συμμετοχή στη δράση είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης στα τηλ.: 210 3243987 και 210 3243972, από Τρίτη έως Παρασκευή, 10:00 - 14:00.