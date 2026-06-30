Χωρίς ΦΠΑ πλέον οι εκκαθαρίσεις των CFDs στην Ελλάδα, οι AKTOR και Motor Oil και οι αποτιμήσεις πίσω από το deal για ΗΛΕΚΤΩΡ και Θαλής, ο ΟΤΕ και το ΠΑΣΟΚ, η B&F Consulting, η Λευκή Αλεπού και ο Λευκός Αετός

Φορολογικές «ανατροπές» στα CFDs

Τα «πάνω κάτω» στη φορολογική αντιμετώπιση των συμβολαίων επί διαφοράς (Contracts for Differences - CFDs) φέρνει η ΑΑΔΕ με νέα εγκύκλιο (Ε.2031), βάζοντας τέλος στα όσα εφάρμοζε μέχρι σήμερα στις συγκεκριμένες συναλλαγές. Η βασική αλλαγή είναι ότι τα ποσά που θα κερδίζουν ή θα καταβάλλουν οι επενδυτές κατά την εκκαθάριση ενός CFD δεν θα επιβαρύνονται πλέον με ΦΠΑ. Μέχρι σήμερα, η φορολογική διοίκηση θεωρούσε ότι τα έσοδα από εξωχρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντα, όπως τα CFDs, υπάγονταν κατ' αρχήν σε ΦΠΑ 24%, με ορισμένες εξαιρέσεις για συναλλαγές στις οποίες συμμετείχαν τράπεζες ή εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η αλλαγή προέκυψε μετά από σχετική εξέταση του ζητήματος από την Επιτροπή ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έκρινε ότι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός CFD δεν αποτελούν αμοιβή για κάποια υπηρεσία, αλλά εξαρτώνται αποκλειστικά από την εξέλιξη των τιμών στην αγορά και άλλους παράγοντες κινδύνου.

Στην πράξη, ένα CFD δεν συνεπάγεται αγορά ή πώληση του ίδιου του περιουσιακού στοιχείου, όπως μιας μετοχής ή ενός εμπορεύματος. Ο επενδυτής και ο αντισυμβαλλόμενος συμφωνούν να ανταλλάξουν μόνο τη διαφορά στην τιμή του στοιχείου μεταξύ της έναρξης και της λήξης της συναλλαγής. Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής ανοίξει θέση σε CFD όταν η τιμή μιας μετοχής είναι 100 ευρώ και την κλείσει όταν η τιμή ανέβει στα 110 ευρώ, θα εισπράξει κέρδος 10 ευρώ ανά συμβόλαιο. Με βάση τη νέα εγκύκλιο, το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ διευκρίνισε ότι τα ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση των CFDs δεν επιβαρύνονται ούτε με Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής. Επιπλέον, δεν θα αναζητηθεί τέλος χαρτοσήμου για τις σχετικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν έως και τις 30 Νοεμβρίου 2024, ημερομηνία κατάργησης του συγκεκριμένου τέλους. Με την απαλλαγή των συναλλαγών σε CFDs από τον ΦΠΑ, το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής και το τέλος χαρτοσήμου, διαμορφώνεται ένα πιο ευνοϊκό και ανταγωνιστικό πλαίσιο για τα συγκεκριμένα προϊόντα στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή μειώνει το κόστος συναλλαγών για τους επενδυτές και ενδέχεται να ενισχύσει το ενδιαφέρον για τα παράγωγα, οδηγώντας μέρος των κεφαλαίων από τις παραδοσιακές τοποθετήσεις σε μετοχές, προς την αγορά των CFDs.

Η εξαγορά ΗΛΕΚΤΩΡ και Θαλής

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες εισήλθαν οι Όμιλοι AKTOR και Motor Oil. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η συναλλαγή μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω της εξαγοράς του 75% της Manetial Limited, η οποία αποτελεί τη μητρική εταιρεία των δύο εταιρειών, είτε μέσω της απευθείας απόκτησης του αντίστοιχου ποσοστού στις ΗΛΕΚΤΩΡ και Θαλής. Τα δύο μέρη συμφώνησαν να προχωρήσουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και συμφωνίας μετόχων. Η πιθανή συμφωνία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από πλευράς αποτιμήσεων. Η Motor Oil απέκτησε το 2024 το 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ έναντι 114,7 εκατ. ευρώ, αποτιμώντας το 100% της εταιρείας στα περίπου 121,5 εκατ. ευρώ. Για τη Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2024, η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών 88,1 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη 5,16 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 48,3 εκατ. ευρώ και εξαιρετικά χαμηλό δανεισμό, μόλις 1,04 εκατ. ευρώ. Με τη χρήση διεθνών πολλαπλασιαστών αποτίμησης για εταιρείες περιβαλλοντικών υπηρεσιών, η εύλογη αξία της εταιρείας εκτιμάται μεταξύ 60 και 75 εκατ. ευρώ. Με βάση τις παραπάνω αποτιμήσεις, η συνδυασμένη αξία των δύο εταιρειών διαμορφώνεται στην περιοχή των 181 έως 196 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία του υπό διαπραγμάτευση ποσοστού 75% εκτιμάται μεταξύ 136 και 147 εκατ. ευρώ. Εφόσον συνυπολογιστούν οι συνέργειες, το σημαντικό ανεκτέλεστο έργων, οι συμβάσεις ΣΔΙΤ και οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς διαχείρισης αποβλήτων, η αποτίμηση θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη υψηλότερα.

Η εξαγορά, εφόσον ολοκληρωθεί, θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της AKTOR στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων, προσθέτοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων σε λειτουργία, σημαντική τεχνογνωσία στην παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα και ισχυρή παρουσία σε έργα διαχείρισης αποβλήτων, επεξεργασίας λυμάτων και κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, θα ενισχύσει το EBITDA του ομίλου και θα αυξήσει το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων εσόδων, στοιχείο που αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του για τα επόμενα χρόνια.

Η OB Streem Holdings

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 20,331 εκατ. ευρώ προχωρά η Ορφέας Βεϊνογλου – Στριμ Παγκόσμιες Λύσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας Συμμέτοχες ΑΣ (OB Streem Holdings). Το ομολογιακό δάνειο θα καλυφθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από την λουξεμβουργιανή εταιρεία Tempus Holdings 113 S.à r.l., συμφερόντων Βεϊνογλου και τους Θρασύβουλο Μακιό, τη Σοφία Μακιού και τον Κωνσταντίνο Γεωργίου, οι οποίοι συμμετέχουν ως αρχικοί ομολογιούχοι.Το δάνειο αφορά την έκδοση έως 20.331.000 κοινών ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ έκαστη, με διάρκεια πέντε ετών και επιτόκιο 20%, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ο ΟΤΕ και το ΠΑΣΟΚ

Ο ΟΤΕ φαίνεται να υιοθετεί στην πράξη μέρος της συζήτησης που άνοιξε το ΠΑΣΟΚ για την αναμόρφωση του μοντέλου εργασίας και την ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προχωρώντας στην πιλοτική εφαρμογή νέων, ευέλικτων μορφών απασχόλησης για τους εργαζομένους του. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μόλις πριν από δύο μήνες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε θέσει στο δημόσιο διάλογο την ανάγκη μείωσης του χρόνου εργασίας, προτείνοντας την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας με πλήρεις αποδοχές. Το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας, καλύτερης οργάνωσης της εργασίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των εργαζομένων. Στο ίδιο πνεύμα, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου ευέλικτης απασχόλησης, το οποίο περιλαμβάνει τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας με δεκάωρη ημερήσια απασχόληση, την ευελιξία στην κατανομή του χρόνου εργασίας, την ενίσχυση της τηλεργασίας και ακόμη και την εξ αποστάσεως εργασία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και το μοντέλο που εισάγει ο ΟΤΕ δεν προβλέπει μείωση του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, καθώς διατηρεί το 40ωρο, η επιλογή της τετραήμερης απασχόλησης και η έμφαση στην ευελιξία και την αυτονομία των εργαζομένων κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση που περιγράφει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή προς ένα πιο σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον. Η πιλοτική εφαρμογή των νέων μορφών απασχόλησης θα ξεκινήσει από τις μονάδες IT και HR, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα αξιολογηθεί το ενδεχόμενο επέκτασής τους στο σύνολο του προσωπικού του ΟΤΕ.

H B&F Consulting

Σε διεύρυνση του αντικειμένου δραστηριότητάς της προχωρά η B&F Consulting, η οποία επεκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας. Συγκεκριμένα, μετά από αλλαγές στο καταστατικό της, η εταιρεία του Γιάννη Νίκα αποκτά πλέον τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού, στην παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, στη δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών, στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και στην υλοποίηση έργων ψηφιοποίησης. Παράλληλα, επεκτείνεται σε λύσεις «έξυπνων πόλεων», όπως συστήματα διαχείρισης αστικού πρασίνου, έξυπνες διαβάσεις πεζών, έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων και συστήματα μέτρησης της ποιότητας αέρα και άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων. Όλα δείχνουν πως η εταιρεία θα επεκτείνει και άλλο τις δουλειές της με το Δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι αναρτημένα στο ΚΗΜΔΗΣ η B&F Consulting έχει εξασφαλίσει την τελευταία τριετία δημόσιες συμβάσεις συνολικής αξίας περίπου 20 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο έργο που έχει αναλάβει αφορά τη σύμβαση με τον e-ΕΦΚΑ, προϋπολογισμού 9,52 εκατ. ευρώ και η συμφωνία-πλαίσιο με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Τμήμα 3 (Lot 3), με αντικείμενο την «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘΑ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» με συνολικό προϋπολογισμό 2,75 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της B&F Consulting για το 2024 ήταν μόλις 834.291 ευρώ.

Η Λευκή Αλεπού και ο Λευκός Αετός

Η Αναστασία (Νατάσσα) Μάνου, διευθύνουσα σύμβουλος της White Fox (Λευκή Αλεπού), της εταιρείας που πριν από τέσσερα χρόνια υπέγραψε την παραγωγή του πρώτου ελληνικού animation μεγάλου μήκους «Καραγκιόζης: The Movie», επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, πολύ πέρα από τον χώρο της παραγωγής και εμπορίας οπτικοακουστικών έργων. Η White Fox, με αρχικό αντικείμενο την παραγωγή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και διαφημιστικών παραγωγών, έχει τους τελευταίους μήνες «διευρύνει» το πεδίο δράσης της σε νέους τομείς, από την ρομποτική, μέχρι και την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής, πυρηνικής και θερμικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής επέκτασης, η κ. Μάνου - η οποία προέρχεται από τον χώρο της δημοσιογραφίας- προχώρησε πρόσφατα στη σύσταση και δεύτερης εταιρείας. Πρόκειται για την White Aquila Energy and Infrastructure ΙΚΕ. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στους τομείς της επεξεργασίας δεδομένων, της φιλοξενίας και παροχής υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς και σε λοιπές δραστηριότητες τεχνολογίας πληροφοριών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της White Aquila (Λευκός Αετός) ανέρχεται σε 40.000 ευρώ και διαιρείται σε 4.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστο. Το 65% της εταιρείας ανήκει στη Λευκή Αλεπού, η οποία εισέφερε κεφάλαιο ύψους 26.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 35% κατέχει η κ. Μάνου, με εισφορά 14.000 ευρώ. Μάλιστα η κ. Μάνου κατοχύρωσε και το εμπορικό σήμα White Aquila Energy and Infrastructure ΙΚΕ στο μητρώο σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης δείχνοντας την πίστη της στην επιτυχία του εγχειρήματος.

H Energean και η EnEarth Greece

Στην πώληση και μεταβίβαση βιομηχανικού εξοπλισμού αξίας 16,1 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προς τη συνδεδεμένη εταιρεία EnEarth Greece Μονοπρόσωπη ΑΕ προχωρά η Energean Oil & Gas, μετά την παροχή της απαιτούμενης ειδικής άδειας από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Η σχετική απόφαση αφορά αποκλειστικά στη μεταφορά εξοπλισμού εντός του ομίλου, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του έργου Prinos CO2.Η EnEarth, θυγατρική της Energean, επενδύει δυναμικά στην ανάπτυξη του έργου αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες Carbon Capture and Storage (CCS) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο προβλέπει τη μετατροπή του μοναδικού πεδίου παραγωγής πετρελαίου της Ελλάδας σε υπόγεια αποθήκη CO2, αξιοποιώντας το γεωλογικό του υπόβαθρο για την ασφαλή και μόνιμη αποθήκευση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το Prinos CO2 έχει ήδη λάβει περιβαλλοντική άδεια και άδεια αποθήκευσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2009/31/ΕΚ, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI). Η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 270 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Σε πλήρη ανάπτυξη, το έργο θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει περίπου 2,8 εκατ. τόνους CO2 ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 25%-30% των εκπομπών συγκεκριμένων ενεργοβόρων βιομηχανικών κλάδων στην Ελλάδα, όπως η τσιμεντοβιομηχανία και η διύλιση.

Η Γέφυρα Λειτουργία

Μέρισμα ύψους 610.781,46 ευρώ θα διανείμει στους μετόχους της η Γέφυρα Λειτουργία ΑΕ, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου. Από το συνολικό ποσό του μερίσματος, 430.736,52 ευρώ θα διανεμηθούν στη γαλλική Vinci Concessions S.A.S., η οποία κατέχει το 70,52% της εταιρείας, ενώ 180.044,94 ευρώ θα κατευθυνθούν στην ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, που συμμετέχει με ποσοστό 29,48%. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025 δείχνουν ότι η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών 4,15 εκατ. ευρώ, έναντι 4,96 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 605.783 ευρώ από 940.648 ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αισθητή υποχώρηση της κερδοφορίας. Η εταιρεία διέθετε ίδια κεφάλαια ύψους 1,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Ο απολογισμός της ΕΕΕΠ

Αύξηση 3,41% κατέγραψαν τα έσοδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) το 2025, σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της ΕΕΕΠ διαμορφώθηκε στα 20,92 εκατ. ευρώ, έναντι 20,23 εκατ. ευρώ το 2024. Οι λειτουργικές δαπάνες της ΕΕΕΠ το 2025 ανήλθαν σε 8,46 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Αρχή εμφάνισε καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων ύψους 13,84 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα ανήλθαν σε 35,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους, αποτυπώνοντας τη διατήρηση ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης. Οι συνολικές εισπράξεις από τέλη και δικαιώματα ανήλθαν σε 21,2 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 15,2 εκατ. ευρώ προήλθαν από έσοδα επί των μικτών κερδών (GGR) των τυχερών παιγνίων, ενώ περίπου 6 εκατ. ευρώ προήλθαν από άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά της ΕΕΕΠ στα δημόσια έσοδα, καθώς η Αρχή απέδωσε στο Ελληνικό Δημόσιο πλεόνασμα ύψους 13,87 εκατ. ευρώ που αφορούσε τη χρήση του 2023. Επιπλέον, οι συνολικές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ξεπέρασαν τα 56 εκατ. ευρώ.