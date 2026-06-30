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Η φωτιά ξέσπασε σε έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας το μεσημέρι της Τρίτης και πέρασε τα ελληνικά σύνορα.

Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρίτα Κιλκίς, κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Το μέτωπο της φωτιάς αν και βρισκόταν εκτός Ελλάδας, πέρασε τα σύνορα και βρίσκεται κοντά στον Ακρίτα, χωρίς ωστόσο να απειλείται το χωριό.

Στο σημείο βρίσκονται, καθώς 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος και 16 οχήματα έχουν σπεύσει στο μέτωπο της φωτιάς. Δεν έχουν σηκωθεί προς το παρόν εναέρια μέσα.

Παράλληλα, ήχησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή του Ακρίτα να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2071983410885570933}