Οι σοροί βρέθηκαν στο πρώτο φρεάτιο του ανελκυστήρα στο υπό ανακαίνιση κτίριο στο κέντρο των Βρυξελλών ενώ οι επιχειρήσεις ανεύρεσης των αγνοουμένων συνεχίζονται.

Έξι άνθρωποι έχουν επίσημα χάσει τη ζωή τους στη φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο στο κέντρο των Βρυξελλών. Ο αριθμός τους επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο από τις αρχές σύμφωνα με το βελγικό τηλεοπτικό δίκτυο RTBF.

Πριν από λίγο οι πυροσβέστες εντόπισαν το έκτο θύμα σε έναν από τους ανελκυστήρες που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα. Αυτή η πληροφορία δόθηκε στη δημοσιότητα από την Επιθεώρηση Εργασίας των Βρυξελλών. Ωστόσο εντείνονται οι φόβοι πως υπάρχουν και άλλα θύματα.

Οι σοροί βρέθηκαν στο πρώτο φρεάτιο του ανελκυστήρα, στο οποίο μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο δεύτερος ανελκυστήρας ήταν άδειος ενώ ο τρίτος χρησιμοποιούνταν για εμπορεύματα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει ακόμη ερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Τα έξι θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί επίσημα. Η ομάδα ταυτοποίησης θυμάτων εργάζεται επιμελώς ωστόσο σύμφωνα με τα βελγικά Μέσα καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα λεπτή διαδικασία.

Την ίδια ώρα οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για έξι ακόμα αγνοούμενους, χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για τους νεκρούς που εντοπίστηκαν ή όχι. Η φωτιά στο κτίριο Oxy,που ήταν υπό κατασκευή, έχει πλέον σβήσει ενώ στο σημείο επιχειρούν ακόμα σωστικά συνεργεία. Βίντεο από την πυροσβεστική υπηρεσία των Βρυξελλών δείχνουν τις προσπάθειες των αρχών για να ανεύρεση αγνοουμένων και τυχόν θυμάτων.

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Ο βασιλιάς Φιλίπ έφτασε στο σημείο της τραγωδίας, γύρω στις 4:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας). Εκεί συνάντησε τον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ Ντε Γουέβερ και τον δήμαρχο των Βρυξελλών, Φιλίπ Κλόουζ, μπροστά από το κτίριο Oxy.

Σοκαρισμένος από την τραγωδία δήλωσε και ο Βέλγος υπουργός Εσωτερικών και Ασφάλειας σε ανάρτησή του. «Σοκαρισμένος από το πραγματικό δράμα που έλαβε χώρα στην καρδιά της πρωτεύουσάς μας. Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα, στους οικείους τους και σε εκείνους και εκείνες που βρίσκονται ακόμη στην αγωνία της αναμονής.Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας και σε όλες τις υπηρεσίες που παραμένουν κινητοποιημένες» ανέφερε.

{https://x.com/BernardQuintin_/status/2077015131280511022}

Την έρευνα διεξάγει η επιθεώρηση εργασίας ενώ την Τετάρτη ένας ερευνητής θα επισκεφθεί τον τόπο της τραγωδίας για να προσπαθήσει να προσδιορίσει την αιτία της.

Στήριξη από τον ανάδοχο στο εργοτάξιο Oxy

Ο Όμιλος Cordeel, ο κύριος ανάδοχος στο εργοτάξιο Oxy στις Βρυξέλλες, θα παράσχει την πλήρη συνεργασία του στην έρευνα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας πως συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις αρμόδιες αρχές και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.

«Οι σκέψεις μας είναι πρώτα και κύρια με τις οικογένειες και τους αγαπημένους των νεκρών, των τραυματιών και όλους τους συναδέλφους και άλλα άτομα που επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό συμβάν», τόνισε ο Όμιλος Cordeel σε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη το βράδυ. «Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε τα θύματα, τις οικογένειές τους, τους υπαλλήλους μας και όλους, όσοι επηρεάστηκαν», πρόσθεσε η εταιρεία.

{https://x.com/Breaking911/status/2077016034477846658}

Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων για την ανάκτηση των σορών των νεκρών ξεκίνησαν λίγο πριν τις 16:00 (τοπική ώρα)σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελεγκτικής Εργασίας των Βρυξελλών. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι ακριβώς άνθρωποι επηρεάζονται», δήλωσε ο Μπρεχτ Σπάιμπρουκ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας . «Η Πολιτική Προστασία ετοιμάζεται να περισυλλέξει τα πτώματα σε αυτό το ασανσέρ. Εάν αποδειχθεί ότι δεν είναι τα έξι αγνοούμενα θύματα, θα πρέπει να ψάξουμε και στον άλλο ανελκυστήρα. Λόγω όλων των συντριμμιών, οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ δύσκολες. Οι επιχειρήσεις περισυλλογής θα διαρκέσουν λοιπόν αρκετές ώρες» σημείωσε.

Πώς ξέσπασε η φωτιά

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το πρωί στον δεύτερο όροφο του κτιρίου Oxy, που βρίσκεται στο De Brouckère, στo κέντρο των Βρυξελλών. Το κτίριο ήταν σε διαδικασία ανακαίνισης. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στους ανελκυστήρες, όπου και αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν τα θύματα.

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο κτίριο υπήρχαν σύμφωνα με τα βελγικά Μέσα περίπου 250 εργάτες. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν στους δύο πρώτους ορόφους και τουλάχιστον σε δύο υπόγεια. Οι πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν γρήγορα και οι αρχές έφτασαν στο σημείο.

Με πληροφορίες των RTBF/ Le Soir/Brussels Times