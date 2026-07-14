Λίγες ημέρες πριν από την μεγάλη πρεμιέρα της «Οδύσσειας» η μουσικός που «έντυσε» με τη λύρα της την παραγωγή, μίλησε για τη συνάντησή της με τον Νόλαν.

Η μουσικολόγος, Ρόζα Φραγκοράπτη, είναι η ελληνίδα λυρίστρια που έντυσε με το έγχορδό της την πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η μουσικός, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», αποκάλυψε ορισμένες άγνωστες πτυχές για τη μουσική επένδυση της ταινίας και τη συνεργασία της με τη διεθνή παραγωγή, ενώ εστίασε και στην συνάντησή της με τον Νόλαν στην επίσημη πρεμιέρα.

Όπως εξήγησε η συμμετοχή της προέκυψε ύστερα από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε τον χειμώνα και στο soundtrack της ταινίας ακούγεται η αρχαία ελληνική λύρα, την οποία ερμηνεύει η ίδια.

«Κι εγώ αναρωτιέμαι καμία φορά πώς με βρήκαν. Έλαβα ένα email που δεν είχε καμία πληροφορία για το τι πάω να κάνω. Όταν έφτασα στο στούντιο ανακάλυψα ότι πρόκειται για την ‘Οδύσσεια’ και η αλήθεια είναι ότι είχα σοκαριστεί. Είχα ήδη μία μεγάλη συνεργασία με παραγωγή της Αμερικής είχε ήδη διαφημιστεί, επίσης συνεργάζομαι με τον άνθρωπο που παίζει τον αυλό της ‘Οδύσσειας’».

Μιλώντας για τη μουσική επένδυση και τα ελληνικά στοιχεία που διαθέτει το soundtrack της ταινίας, η μουσικός ανέφερε: «Πιστεύω ότι θα το καταλάβετε από την αρχή γιατί στο soundtrack βασίζεται στην λύρα και τον αυλό. Δεν υπάρχουν ορχήστρες, δεν υπάρχουν διθυραμβικές συνθέσεις. Είναι όλο βασισμένο σε μίνιμαλ ηχόχρωμα της λύρας, που είναι μεγάλος συμβολισμός για το ομηρικό έπος, και τον αυλού. Όταν ακούτε πνευστό θα είναι ο Κάλουμ με τον αυλό, όταν θα ακούτε έγχορδο θα είμαι εγώ με τη λύρα. Απόφαση του Νόλαν ήταν να ακούγονται τα όργανα της εποχής και όχι ορχήστρα. Είναι ένα ρίσκο. Από τον Νόλαν, προσωπικά, δεν είχα οδηγία εκείνη την ώρα, αλλά πιστεύω ότι υπήρχαν οδηγίες».

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Η συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν

Σε ό,τι αφορά την συνάντησή της με τον Κρίστοφερ Νόλαν, μίλησε για την απλότητα του χαρακτήρα του, αποκαλύπτοντας ορισμένα στοιχεία της συνομιλίας τους:

«Έχω μιλήσει μαζί του. Μιλήσαμε στην πρεμιέρα. Είχα τη χαρά να βρεθώ μαζί του, να μου λύσει και αυτός μερικές απορίες. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ απλός άνθρωπος. Με ευχαρίστησε για τη συμμετοχή μου, τον ευχαρίστησα που με διάλεξε, πιστεύω ότι ήταν μία πολύ απλή συζήτηση. Δεν αισθάνθηκα ότι μιλούσα με τον Νόλαν».

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