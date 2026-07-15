Μόλις το 9,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα διαμένει σε κατοικία στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης κατά την τελευταία πενταετία.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για την Ελλάδα, καθώς η χώρα καταγράφει μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, μόλις το 9,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα διαμένει σε κατοικία στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης κατά την τελευταία πενταετία, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα στην τρίτη θέση από το τέλος μεταξύ των κρατών-μελών.

Μεγάλη η απόσταση

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν ένας στους τέσσερις πολίτες (23,9%) ζει σήμερα σε κατοικία που έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά τα τελευταία πέντε χρόνια. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Ολλανδία, όπου το 60,5% των κατοίκων διαμένει σε ενεργειακά αναβαθμισμένα σπίτια. Ακολουθούν η Δανία με 34%, καθώς και η Γαλλία και η Σλοβενία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 33,3%.

Στον αντίποδα, η Ιταλία εμφανίζει τη χαμηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς μόλις το 2,6% των κατοίκων ζει σε κατοικίες που έχουν βελτιωθεί ενεργειακά τα τελευταία χρόνια. Ακολουθούν η Μάλτα με 7,8% και η Ελλάδα με 9,5%, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει τη χώρα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι κοινωνικές ανισότητες στην ενεργειακή αναβάθμιση

Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν επίσης τις κοινωνικές ανισότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι σαφώς λιγότερο πιθανό να κατοικούν σε ενεργειακά αναβαθμισμένες κατοικίες. Σε επίπεδο ΕΕ, το σχετικό ποσοστό διαμορφώνεται στο 17,4%, έναντι 25,6% για όσους δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των δύο ομάδων καταγράφονται στην Ολλανδία, όπου το 63,3% όσων δεν βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ζει σε ενεργειακά αναβαθμισμένη κατοικία, έναντι μόλις 45,3% των ευάλωτων πολιτών. Αντίστοιχα μεγάλες διαφορές παρατηρούνται στην Κύπρο, με ποσοστά 30,3% και 16,7%, καθώς και στη Δανία, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 36,4% και 22,9%.