Ο Έλληνας «Mr. Christmas» βάζει και φέτος τη σφραγίδα του στα Χριστούγεννα των Αθηναίων. Μαζί με τον δήμαρχο ανάβουν απόψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και την πιο εντυπωσιακή γιορτινή πύλη της Ερμού που φέρουν την υπογραφή του.

Η Χριστουγεννιάτικη Αγορά Tenjin στη Φουκουόκα (FUKUOKA) της Ιαπωνίας φέρνει φέτος μια γεύση από τα ευρωπαϊκά Χριστούγεννα στην πόλη. Λαμβάνει χώρα στο Δημαρχείο της πόλης, West Side Fureai Plaza, που βρίσκεται μόλις τέσσερα λεπτά με τα πόδια από τον σταθμό Tenjin, ο οποίος εξυπηρετείται από τη γραμμή Kuko του μετρό της Φουκουόκα.

Φέτος όχι μόνο η Χριστουγεννιάτικη Αγορά Tenjin αλλά και ολόκληρη η πόλη θα είναι περισσότερο λαμπερή από ποτέ γιατί ο Γιάννης Παλαιοχωρινός, Ιδιοκτήτης, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της βιομηχανίας «ΦΩΤΟΔΙΑΣΤΑΣΗ» Ι. Παλαιοχωρινός Φωτιστικά ΑΒΕΕ στη Θεσσαλονίκη ή αλλιώς ο Έλληνας «Mr. Christmas» έβαλε τα δυνατά του για να αφήσει για τα καλά τη σφραγίδα του στα Χριστούγεννα και των Γιαπωνέζων όπως κάνει άλλωστε τα τελευταία 38 χρόνια σε 80 χώρες και στις 5 ηπείρους.

Εμπορικά κέντρα, δήμοι, διαφημιστικές εταιρείες και αλυσίδες ξενοδοχείων εμπιστεύονται την εταιρεία του, η οποία εξακολουθεί, όλο και περισσότερο, να γίνεται πόλος έλξης εκατοντάδων δημάρχων και διακοσμητών από κάθε γωνιά τη γης, που αναζητούν κάθε χρόνο πρωτοποριακά σχέδια και αξεπέραστη ποιότητα για να αναδείξουν τα Χριστούγεννα στις πόλεις τους, από το Ομάν και το Μπαχρέιν, μέχρι τη Καλιφόρνια, το Μπέβερλι Χιλς, το Χιούστον και το Τέξας και από το Σίδνεϊ και τη Γουαδελούπη μέχρι το Βόρειο Σέλας και το Γιβραλτάρ…

«Φέτος η αυξανόμενη κρίση του κόστους ζωής φάνηκε να απειλεί σοβαρά τα Χριστούγεννα παγκοσμίως», σημειώνει ο Γιάννης Παλαιοχωρινός. «Η χρονιά στην αρχή δεν μας έδωσε αισιόδοξα δείγματα. Μάλιστα τα πιο απογοητευτικά μηνύματα μας ήρθαν από τις ΗΠΑ. Οι παγκόσμιες αγορές ήταν μουδιασμένες. Στην πορεία ωστόσο τα πράγματα διορθώθηκαν γιατί κατάλαβαν όλοι ότι τα Χριστούγεννα εκπέμπουν χαρά και αγάπη και δεν πρέπει καμία και κανείς να τα στερηθεί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσον αφορά την Ελλάδα, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες δεν φαίνεται να επισκιάζουν τη χαρά των γιορτών: «Είμαστε από τη φύση μας αισιόδοξος και χαρούμενος λαός».

Όπως λέει ο ίδιος οι παραγγελίες από το εσωτερικό και το εξωτερικό ξεκίνησαν μετά τον Σεπτέμβριο και μέχρι τώρα συνεχίζονται με φρενήρεις ρυθμούς.

«Τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Φέτος θα παραδίδουμε τουλάχιστον μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου!», λέει, προσθέτοντας πως φέτος η εταιρεία του μπήκε δυνατά στην αγορά της Ιαπωνίας και της Γεωργίας, που είναι ένας αναδυόμενος τουριστικός προορισμός και πιο βαθιά στην αγορά της Ν. Κορέας. Μόνο στην Ουκρανία ο πόλεμος έχει μπλοκάρει τα Χριστούγεννα.

«Στη μόνη χώρα που δεν μπορούμε να πάμε είναι η Ρωσία. Στο πλαίσιο των οικονομικών κυρώσεων, η ΕΕ έχει επιβάλει από το 2022 στη Ρωσία περιορισμούς όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν μπορούν να πωλούν προϊόντα στη Ρωσία. Εμείς υποχρεωνόμαστε να υπογράφουμε δήλωση ότι δεν θα καταλήξουν τα προϊόντα μας στη Ρωσία από τους μεσάζοντες, αλλά πώς μπορώ εγώ να είμαι σίγουρος για αυτό;», σχολιάζει ο Γιάννης Παλαιοχωρινός.

Ανάβουν τα Χριστουγεννιάτικα φώτα της Αθήνας

Ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας που ανάβει τα φώτα των Χριστουγέννων σε ολόκληρο τον πλανήτη στέλνοντας το χαρμόσυνο μήνυμα, σήμερα το βράδυ στις 19:30 μαζί με τον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα θα φωταγωγήσουν στην Πλατεία Συντάγματος το τεράστιο Χριστουγεννιάτικο Δένδρο και για μια ακόμη φορά την τεράστια αψίδα στην είσοδο της οδού Ερμού. Ήδη έχουν φωταγωγηθεί το Πεδίον του Άρεως και άλλες γειτονιές της πρωτεύουσας.

Η πύλη που από απόψε και για τουλάχιστον ένα μήνα θα κοσμεί την είσοδο του εμπορικότερου δρόμου της Αθήνας, θα αναγράφει «Ερμού», «Χρόνια Πολλά» «Δήμος Αθηναίων». Πρόκειται για μια βαριά κατασκευή που στηρίζεται σε δυο βάσεις βάρους 4 τόνων περίπου η καθεμία.

Στόχος της ειδικής αυτής κατασκευής, εκτός από το να δώσει χαρά στους Αθηναίους και να τους βάλει στο Χριστουγεννιάτικο κλίμα, είναι να τονώσει την εμπορική κίνηση στο κέντρο. Κάτι αντίστοιχο αλλά μεγαλύτερων διαστάσεων ο κ. Παλαιοχωρινός είχε τοποθετήσει στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία στο παρελθόν.

Ανάμεσα στους Δήμους που άργησαν φέτος να στολίσουν είναι και η Θεσσαλονίκη. «Η κρίση σε κάνει να αποφασίζεις τελευταία στιγμή», λέει ο Γιάννης Παλαιοχωρινός σημειώνοντας πως τα τελευταία χρόνια, λόγω των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, όχι μόνον η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και πολλοί άλλοι Δήμοι της χώρας στολίζονται από χορηγούς.

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος στη Θεσσαλονίκη Άι-Βασίληδες, οικογένειες ελαφιών, Χριστουγεννιάτικα δέντρα, μικρές και μεγάλες φιγούρες, άμαξες και ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος δεν θα λαμπυρίζουν μόνο τη νύχτα αλλά ολόκληρη την ημέρα έτσι ώστε η πόλη να γίνει πόλος έλξης και σημείο για να χαίρεται και να φωτογραφίζεται ο κόσμος καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας.

«Θέλουμε οι κατασκευές μας να είναι ανθεκτικές και προσιτές στο κοινό, να μπορούν τα παιδάκια να τις αγγίζουν και να αλληλεπιδρούν μαζί τους και όχι μόνο να τις κοιτάζουν», συμπληρώνει ο ίδιος.

Δεν είναι υπερβολικό να πει κάποιος ότι η εταιρεία «ΦΩΤΟΔΙΑΣΤΑΣΗ» αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια κατασκευής διακοσμητικών φωτιστικών στον κόσμο.

Η εταιρεία ξεκίνησε από ένα υπόγειο 2,20 επί 2,40 μέτρων στην οδό Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σήμερα διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής μέσα σε 40 στρέμματα στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης-με στόχο να γίνουν 5 μέσα στην επόμενη 3ετία-και άλλες 4 μονάδες μέσα σε 100 στρέμματα στη γειτονική Βουλγαρία. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 420 άτομα ως μόνιμο και εποχιακό προσωπικό και έχει καταφέρει να είναι η τρίτη μεγαλύτερη στο είδος της στον κόσμο και η πρώτη στην ποιότητα και στο μέγεθος παραγωγής.