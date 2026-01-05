Μέχρι πού θα εκτελούνται τα δρομολόγια του τραμ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στα δρομολόγια του Τραμ στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας - Αγ. Τριάδα Πειραιά» λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ αύριο Τρίτη, τα δρομολόγια του Τραμ στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας - Αγ. Τριάδα Πειραιά», από την έναρξη της λειτουργίας έως τη 1 το μεσημέρι, θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» και θα πραγματοποιούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας, λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.