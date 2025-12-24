Δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει ο αστυνομικός, βλέποντας τον Άγιο Βασίλη.

«Άγιε Βασίλη;». Αυτή ήταν η αντίδραση αστυνομικού στο Οχάιο, βλέποντας ποιον είχε σταματήσει λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Όταν πλησίασε στο αυτοκίνητο, ο αστυνομικός της κομητείας Φάλτον αντίκρισε έναν άνδρα ντυμένο Άγιο Βασίλη στο τιμόνι, ενώ και η συνοδηγός είχε ανάλογη αμφίεση.

Ο αστυνομικός δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει. Αφού ενημέρωσε τον «Άγιο Βασίλη» ότι τον σταμάτησε λόγω υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, ζήτησε το δίπλωμα οδήγησης, ενώ σχολίασε σε εύθυμο τόνο «πάει το δώρο μου».

Στο τέλος, απλά έκανε σύσταση στον οδηγό να μειώσει την ταχύτητα, ενώ ο «Άγιος Βασίλης» του ζήτησε να βγάλουν μαζί φωτογραφία.

{https://www.youtube.com/watch?v=Bv2DHhUcjlc}