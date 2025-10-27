Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Οκλαχόμα Σίτι.

Κάμερα αυτοκινήτου κατέγραψε την τρομακτική στιγμή που το όχημα παραλίγο να συγκρουστεί με αεροπλάνο, το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση όταν, για άγνωστο λόγο, ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση.

Το βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που το αεροπλάνο διέσχισε δρόμο, κατά την προσγείωση, περνώντας «ξυστά» από το αυτοκίνητο όπου ήταν τοποθετημένη η κάμερα.

Στη συνέχεια το αεροπλάνο χτύπησε δύο πυλώνες ρεύματος και προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά. Τα δύο άτομα που επέβαιναν στο αεροσκάφος δεν τραυματίστηκαν, ενώ διενεργείται έρευνα για το περιστατικό.

{https://www.instagram.com/p/DQTlmIRiROu/}