Ο skydiver κατάφερε να κόψει το αλεξίπτωτο και να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Τρομακτικό απρόοπτο που συνέβη κατά τη διάρκεια skydiving ήρθε στο «φως», καθώς δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει άνδρα να έχει κρεμαστεί με το αλεξίπτωτο από το φτερό αεροπλάνου.

Το περιστατικό συνέβη στις 20 Σεπτεμβρίου στο Κουίνσλαντ, αλλά σήμερα η υπηρεσία για την Ασφάλεια των Μεταφορών της Αυστραλίας έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο.

Συνολικά 17 άτομα θα έκαναν skydiving από 15.000 πόδια. Όμως, όταν ο πρώτος επιχείρησε να βγει από το Cessna Caravan η λαβή του εφεδρικού αλεξιπτώτου του πιάστηκε κάπου και άνοιξε. Ο άνδρας παρασύρθηκε και το αλεξίπτωτο μπλέχτηκε στο φτερό του αεροπλάνου, με συνέπεια να κρεμαστεί από αυτό.

Ο άνδρας κατάφερε να κόψει τα σχοινιά και να απελευθερωθεί. Στη συνέχεια άνοιξε το βασικό αλεξίπτωτο και προσγειώθηκε με ασφάλεια, έχοντας μόνο ελαφρά τραύματα.

Η περιπέτειά του επηρέασε και την πτήση του Cessna, καθώς όταν κρεμάστηκε στο φτερό, μειώθηκε δραματικά η ταχύτητα του αεροσκάφους. Επίσης, ο πιλότος διαπίστωσε ότι είχε περιορισμένο έλεγχο κλίσης, εξαιτίας κομματιού του αλεξίπτωτου που είχε μπλεχτεί στο φτερό. Τελικά, αφού εξέπεμψε «mayday», κατάφερε να προσγειώθηκε με ασφάλεια το Cessna.

