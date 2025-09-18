Οι πιλότοι προσγείωσαν το ελικόπτερο σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, μεταφέρθηκαν σε ένα εφεδρικό αεροσκάφος για να ολοκληρώσουν το σύντομο ταξίδι τους.

Ένα μικρό υδραυλικό πρόβλημα ανάγκασε το ελικόπτερο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Βρετανία πριν από την αναχώρησή του για τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λέβιτ, δήλωσε ότι το πρόβλημα καθυστέρησε για λίγο την επιστροφή του Marine One στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου μετά την αναχώρησή του προέδρου από την εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Οι πιλότοι προσγείωσαν το ελικόπτερο σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, όπου ο Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, μεταφέρθηκαν σε ένα εφεδρικό αεροσκάφος για να ολοκληρώσουν το σύντομο ταξίδι τους.

Το ζεύγος Τραμπ αργότερα επιβιβάστηκαν στο Air Force One χωρίς απρόοπτα για την πτήση της επιστροφής τους στις ΗΠΑ. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Με πληροφορίες του Newssweek