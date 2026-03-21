Ο Δημήτρης Σκουλός ξέχασε τα λόγια του ερμηνεύοντας το «Μαγκαβά τουτ» στην σκηνή του J2US.

Ο Δημήτρης Σκουλός βρέθηκε για λίγο... εκτός κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, μαζί με τη συμπαίκτριά του, Δανιέλα, το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Το τηλεοπτικό ζευγάρι ανέβηκε στην σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Μαγκάβα Τουτ», όμως λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη, ο Δημήτρης Σκουλός έχασε για λίγο τους στίχους.

Παρά το περιστατικό, συνέχισε να δίνει τον ρυθμό, χωρίς να τραγουδά, ενώ στο ρεφρέν κατάφερε να επανέλθει χάρη στη βοήθεια της coach του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι κριτές θεώρησαν την εμφάνιση συνολικά επιτυχημένη, χωρίς όμως να παραλείψουν το γεγονός ότι ο Δημήτρης Σκουλός ξέχασε τα λόγια στην αρχή.

«Κάποιος σε μάτιασε» του είπε η Καίτη Γαρμπή. Ο ίδιος απέδωσε αυτή την ατυχία, στο «μάτι», με χιουμοριστική διάθεση.