Η λίστα με τα σχολεία που θα επαναλειτουργήσουν κανονικά από αύριο, Πέμπτη 19 Μαρτίου.

Μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή των Ιωαννίνων στις αρχές Μαρτίου, ο Δήμος Ιωαννιτών προχώρησε άμεσα σε εκτεταμένες αυτοψίες στα σχολεία γεγονός που οδήγησε σε αναστολή λειτουργίας τους για να διαπιστωθεί η ασφάλεια των κτιρίων και να προστατευτεί η σχολική κοινότητα.

Αρχικά, για προληπτικούς λόγους όλες οι σχολικές μονάδες και οι παιδικοί σταθμοί παρέμειναν κλειστοί ώστε τεχνικά κλιμάκια να ελέγξουν σχολαστικά τις εγκαταστάσεις μετά τη σεισμική δόνηση και τη μετασεισμική δραστηριότητα. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν από μικτά κλιμάκια του Δήμου σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατέδειξαν ότι αρκετά σχολεία είναι ασφαλή και μπορούν να επαναλειτουργήσουν, όμως σε άλλα εντοπίστηκαν ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω έλεγχου και παρεμβάσεων.

Μάλιστα μετά το πέρας της πρώτης αυτοψίας λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης των αυστηρών ελέγχων, έξι σχολεία ανακοινώθηκε ότι θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον έως τις 20 Μαρτίου, ώστε να ολοκληρωθούν οι επακόλουθοι έλεγχοι δομικής επάρκειας και να γίνουν τυχόν απαραίτητες εργασίες στα κτίρια. Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, εξετάστηκαν στοιχεία όπως η στατικότητα των κατασκευών, η ύπαρξη ρωγμών ή άλλων σημείων ενδιαφέροντος και η γενικότερη ασφάλεια των σχολικών χώρων, με γνώμονα την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών πριν από την επαναλειτουργία των σχολείων.

Τα ευρήματα του δεύτερου κύκλου των αυτοψιών: Η νέα ανακοίνωση του Δήμου για τη λειτουργία των σχολείων

Με νεότερη ανακοίνωσή του ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του δεύτερου κύκλου αυτοψιών στις σχολικές μονάδες, που πραγματοποιήθηκαν από το κλιμάκιο της ΚΤΥΠ Α.Ε. αμέσως μετά τον πρόσφατο σεισμό. Οι έλεγχοι επιβεβαίωσαν την ασφάλεια των περισσότερων κτιρίων και έδωσαν τη δυνατότητα κανονικής λειτουργίας από αύριο στα εξής σχολεία:

3ο Δημοτικό «Μαρούτσειο»

7ο Δημοτικό «Παυλίδειος» – ΖΕΠ

4ο Νηπιαγωγείο & Ειδικό Νηπιαγωγείο

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων

5ο Δημοτικό «Βαλάνειος»

Γυμνάσιο Πεδινής

«Πράσινο φως» για τη λειτουργία των σχολείων εκτός από το Λύκειο Ζωσιμαίας

Στο Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής εντοπίστηκε ζήτημα στο υπόγειο. Οι εργασίες για την αποκατάσταση θα ξεκινήσουν άμεσα, ωστόσο απαιτείται χρόνος, γι’ αυτό και η λειτουργία του δεν μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν επίσης στο 2ο και 8ο Λύκειο, όπου διαπιστώθηκε ότι:

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στατικότητας ή ασφάλειας.

Στο 2ο Λύκειο τα ύδατα αντιμετωπίζονται με συνήθη τεχνικό τρόπο.

Στο 8ο Λύκειο η καθίζηση που σημειώνεται εκτός σχολείου δεν επηρεάζει το κτίριο.

Σύμφωνα με την δέσμευση του Δήμου «Με υπευθυνότητα και άμεση κινητοποίηση, ο Δήμος διασφάλισε πλήρη και αντικειμενικό έλεγχο όλων των σχολικών μονάδων. Η ασφάλεια των παιδιών δεν προσφέρεται για εντυπώσεις. Απαιτεί σοβαρότητα, τεκμηρίωση και συνεργασία. Συνεχίζουμε με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των σχολείων της πόλης».

