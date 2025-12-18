Αύξηση των ορίων στις άμεσες μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS φέρνει ο σχεδιασμός της ΔΙΑΣ.

Σημαντικές αλλαγές στη χρήση της υπηρεσίας IRISδρομολογεί η ΔΙΑΣ, με βασικότερη τον διπλασιασμό του ημερήσιου ορίου μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, κίνηση που αναμένεται να διευκολύνει χιλιάδες πολίτες στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τις 15 Ιανουαρίου 2026 το ημερήσιο όριο μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P) αυξάνεται από τα 500 στα 1.000 ευρώ. Παράλληλα, θεσπίζεται μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ για τις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Αλλαγές προβλέπονται και στις πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (IRIS P2Pro). Από την ίδια ημερομηνία, το διακριτό ημερήσιο όριο για τις συναλλαγές αυτές αυξάνεται επίσης στα 1.000 ευρώ, χωρίς να προβλέπεται μηνιαίος περιορισμός.

Η υπηρεσία IRIS P2P παραμένει η δημοφιλέστερη χρήση του συστήματος. Οι ενεργοί χρήστες ανέρχονται σε περίπου 4,25 εκατομμύρια, με περισσότερες από 2.000 νέες εγγραφές ημερησίως. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 300.000 μεταφορές χρημάτων, ενώ έχει καταγραφεί ημερήσιο ρεκόρ 500.000 συναλλαγών. Στον τομέα των πληρωμών προς επαγγελματίες, οι εγγεγραμμένοι χρήστες προσεγγίζουν τις 580.000, με έως 15.000 συναλλαγές την ημέρα.

Για το 2025, η ΔΙΑΣ εκτιμά ότι οι διατραπεζικές υπηρεσίες της θα κλείσουν με περίπου 540 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 520 δισ. ευρώ. Ειδικά για το IRIS, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 120 εκατ. συναλλαγές, αξίας περίπου 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,5 δισ. ευρώ αφορούν το IRIS Commerce.

Το επόμενο στρατηγικό βήμα για την υπηρεσία IRIS είναι η επέκτασή της εκτός ελληνικών συνόρων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το IRIS αναμένεται να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, αρχικά με την υπηρεσία μεταφορών μεταξύ ιδιωτών (P2P), ανοίγοντας τον δρόμο για διασυνοριακές άμεσες πληρωμές.