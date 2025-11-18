Η πτώση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές ξεφορτώνονται θέσεις σε μετοχές υψηλής τεχνολογίας και εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το Bitcoin γύρισε πλέον σε αρνητικό έδαφος για το 2025, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να απομακρύνονται από τα πιο κερδοσκοπικά τεχνολογικά στοιχήματα, με το κορυφαίο κρυπτονόμισμα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ρευστοποιήσεων.

Το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 91.000 δολάρια, έχοντας νωρίτερα σήμερα Τρίτη αγγίξει τα 89.259 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 22 Απριλίου. Με τις νέες απώλειες, το κρυπτονόμισμα υποχωρεί πλέον κατά 2% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Η πτώση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές ξεφορτώνονται θέσεις σε μετοχές υψηλής τεχνολογίας και εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το Bitcoin φάνηκε να προαναγγέλλει αυτή τη στροφή στο «risk-off», αφού κορύφωσε στις αρχές Οκτωβρίου σε επίπεδα-ρεκόρ άνω των 126.000 δολαρίων και έκτοτε βρίσκεται σε συνεχή καθοδική πορεία.

Αντίστοιχα, ο δείκτης Nasdaq-100, ιδιαίτερα εκτεθειμένος στον τεχνολογικό κλάδο, έχει υποχωρήσει κατά 4% μέσα στον μήνα, ακολουθώντας την πτωτική πορεία των κρυπτονομισμάτων. Πολλοί από τους μεγάλους επενδυτές της τεχνολογίας διατηρούν επίσης σημαντικές θέσεις στην αγορά crypto, ενισχύοντας τη συσχέτιση.

Η συσχέτιση ανάμεσα στο Bitcoin και το sell-off των τεχνολογικών μετοχών είναι αδιαμφισβήτητη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μετοχή της MicroStrategy (MSTR), η οποία χρησιμοποιεί μόχλευση για την αγορά Bitcoin και θεωρείται έμμεσος αλλά υψηλού ρίσκου δείκτης έκθεσης στο κρυπτονόμισμα, κατέγραφε νέες απώλειες στην προσυνεδριακή διαπραγμάτευση της Τρίτης. Η εταιρεία οδεύει προς ζημιά 27% για τον Νοέμβριο, ενισχύοντας το αρνητικό κλίμα γύρω από τον κλάδο.