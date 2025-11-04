Η γνωστή αλυσίδα Burger King ανοίγει κατάστημα και εκτός αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Τα Burger King ετοιμάζονται να ανοίξουν το πρώτο ανεξάρτητο κατάστημά τους στα βόρεια προάστια της Αθήνας, σηματοδοτώντας μια νέα φάση επέκτασης στη χώρα.

Η Pizza Hut επέστρεψε στην Ελλάδα πριν λίγους μήνες, τα KFC συνεχίζουν σταθερά την ανάπτυξη του δικτύου τους από το 2020, ενώ η Domino’s διατηρεί τη δεύτερη θέση στην κατηγορία της πίτσας, πίσω από την Pizza Fan. Αντίστοιχα, η Taco Bell σημείωσε μεγάλη επιτυχία με το κατάστημά της στο Χαλάνδρι, φτάνοντας μάλιστα να εγκαινιάσει δεύτερο σημείο στο The Mall Athens.

Το ενδιαφέρον για την άφιξη των Burger King αναζωπυρώθηκε πρόσφατα ύστερα από αγγελία της PHC Franchised Restaurants Public Ltd, με έδρα τη Λεμεσό, που αναζητούσε στελέχη για τη λειτουργία του brand στην Ελλάδα. Η είδηση προκάλεσε κινητικότητα στην αγορά, επιβεβαιώνοντας ότι η πολυαναμενόμενη είσοδος της αλυσίδας βρίσκεται πλέον σε τελικό στάδιο προετοιμασίας.

Η Burger King έκανε την παρουσία της αισθητή και στα social media, μέσα από καμπάνιες σε Facebook και Instagram που αναζητούν προσωπικό για το πρώτο κατάστημα – το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρίσκεται και αυτό στο Χαλάνδρι.

{https://www.facebook.com/61581213130344/videos/1389357399574211/}