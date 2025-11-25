Ο 12χρονος έχει σοβαρά εγκαύματα στο σώμα και το πρόσωπο.

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής από την Καρδίτσα με σοβαρά εγκαύματα στο σώμα και το πρόσωπο μετά από ατύχημα που σημειώθηκε με τζάκι. Σύμφωνα με το karditsapress.gr στο νοσοκομείο Καρδίτσας οι γιατροί λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων, έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 12χρονος

Σύμφωνα με το karditsapress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, τη στιγμή που επιχειρούσαν να ανάψουν το τζάκι. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκλήθηκε ανάφλεξη, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί. Oι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής.