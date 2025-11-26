Η είδηση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία.

Τραγικό τέλος είχε ένας 50χρονος άνδρας σε χωριό του Δομοκού, όταν υπέστη αλλεργική αντίδραση από τσίμπημα μέλισσας και έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν με φίλους σε ορεινή περιοχή για κυνήγι σύμφωνα με το Lamiareport.gr όταν τo τσίμπημα στο αυτί προκάλεσε σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός στα έντομα, έσπευσε αμέσως με το αυτοκίνητό του στο κοντινότερο φαρμακείο, που βρίσκεται στην Εκκάρα για ένεση αδρεναλίνης.

Προσπαθώντας να φτάσει στο κοντινότερο φαρμακείο για ένεση αδρεναλίνης, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε ανάχωμα. Φίλος του τον απεγκλώβισε και τον μετέφερε στο φαρμακείο, όπου παρά τις προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών και την άμεση επέμβαση ασθενοφόρου, ο 50χρονος υπέκυψε.

Το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού διέταξε νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.