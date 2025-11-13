Η Aridge της Xpeng εγκαινιάζει πιλοτική παραγωγή στο πρώτο εργοστάσιο ιπτάμενων αυτοκινήτων στον κόσμο.

Ένα ιστορικό βήμα προς το μέλλον των μεταφορών πραγματοποίησε η Aridge, θυγατρική της κινεζικής Xpeng, με την έναρξη της πιλοτικής παραγωγής στο πρώτο παγκοσμίως εργοστάσιο ιπτάμενων αυτοκινήτων, που βρίσκεται στη Γκουανγκζού.

Η υπερσύγχρονη εγκατάσταση, συνολικής έκτασης 120.000 τετραγωνικών μέτρων, κατασκεύασε ήδη το πρώτο αποσπώμενο αεροσκάφος eVTOL, το οποίο αποτελεί τμήμα του καινοτόμου αρθρωτού οχήματος «Land Aircraft Carrier».

Το εντυπωσιακό αυτό σύστημα συνδυάζει την οδική και εναέρια μετακίνηση, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα νέο είδος προσωπικής κινητικότητας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το εργοστάσιο διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα έως 10.000 μονάδες, ενώ σε πλήρη λειτουργία θα μπορεί να συναρμολογεί ένα αεροσκάφος κάθε 30 λεπτά.

Οι δοκιμαστικές λειτουργίες επικεντρώνονται αυτή την περίοδο στην επικύρωση των παραγωγικών διαδικασιών, στις δοκιμές εξοπλισμού και στην παραγωγή πρωτοτύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση πτητικής ικανότητας.

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των σταδίων, η Aridge αναμένεται να περάσει στη μαζική παραγωγή, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για τη βιομηχανία των ιπτάμενων οχημάτων.

