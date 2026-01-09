Τι αλλάζει στην Πυροσβεστική Ακαδημία και πώς αναδιαρθρώνεται το πρόγραμμα σπουδών της.

Σε τροχιά ουσιαστικής αναβάθμισης εισέρχεται η Πυροσβεστική Ακαδημία, καθώς στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία προωθούνται ρυθμίσεις που την αναδεικνύουν σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με υβριδικά χαρακτηριστικά πανεπιστημίου και στρατιωτικής σχολής ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό και επιστημονικό της ρόλο.

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών αποκτούν μόνιμα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ενώ θεσμοθετείται η δυνατότητα συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, με τη διοργάνωση μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, καθώς και την προώθηση της έρευνας στους τομείς της πυρασφάλειας, της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η επαναλειτουργία της Σχολής Αρχιπυροσβεστών, η οποία επανέρχεται μετά από 15 χρόνια, καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών μεσαίας βαθμίδας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Πυροσβεστική Ακαδημία θα λειτουργεί ως μονοτμηματική ανώτατη σχολή, ευθυγραμμισμένη με τα πρότυπα οργάνωσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ, ενισχύοντας το κύρος των σπουδών και την επαγγελματική κατάρτιση των μελλοντικών στελεχών της Πολιτικής Προστασίας.