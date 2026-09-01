Στον επίσημο ιστότοπο του κόμματος «Έλληνες» αναγγέλθηκε στις 25.8.2026 ότι σε λίγες μέρες, στις 15 Σεπτεμβρίου θα αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης και ταυτόχρονα θα ανακοινωθεί το νέο του κόμμα. Το εκτενές κείμενο δεν αναφέρει τίποτα περισσότερο για την πολιτική κατεύθυνση του νέου κόμματος – πέρα από τον «πατριωτικό-εθνικιστικό» χαρακτήρα του και φυσικά ούτε λέξη για το όνομά του.

Πληθαίνουν άρθρα και σχόλια για το «πολιτικό μέλλον» του Ηλία Κασιδιάρη, καθώς έχει ο ίδιος αναγγείλει ότι η επικείμενη αποφυλάκισή του θα συνοδευτεί με την ίδρυση ενός νέου (;) προσωπικού του κόμματος. Δυστυχώς τα περισσότερα απ’ αυτά τα δημοσιεύματα δεν έχουν μεγαλύτερη σοβαρότητα από εκείνα που κυκλοφορούσαν την περίοδο 2012-2013, και στα οποία συνοψίζονταν τα επιχειρήματα της Δεξιάς εναντίον της ανερχόμενης τότε Αριστεράς και η προσπάθειά της να εμφανιστεί ως θεσμική απάντηση έναντι των «δύο άκρων».

Τώρα διαβάζουμε για άρθρα που μιλούν για «rebranding» Κασιδιάρη, κλείνοντας το μάτι σε όσους έχουν ακούσει έναν παρόμοιο χαρακτηρισμό για την νέο πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Να λοιπόν που πάλι τα «δύο άκρα» αντιπαλεύουν. Και απέναντί τους δεν υπάρχει άλλη λύση παρά το «επιτελικό κράτος» του κ. Μητσοτάκη, το οποίο έχει αναθέσει την πολιτική και θεσμική αντιμετώπιση του Κασιδιάρη στον ειδικευμένο (αλλά κάπως όψιμο) πολέμιο των «άκρων» Μάκη Βορίδη.

Ανεξάρτητα από τα ειδικά επιχειρήματα που εισφέρονται στις δημοσιογραφικές έρευνες για την προοπτική Κασιδιάρη, εκείνο που μοιάζει να έχει πείσει τους πάντες είναι η διάθεση του πρώην υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής να παρουσιάσει την πολιτική του επανεμφάνιση ως κάτι εντελώς νέο και πάντως απολύτως διαφορετικό από τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση.

Η σκέψη είναι λογική, όμως δεν επιβεβαιώνεται καθόλου από όσα λέει και όσα γράφει ο ίδιος ο Κασιδιάρης. Αρκεί να αντέχει κανείς να τα ακούει και να τα διαβάζει.

Στον επίσημο ιστότοπο του κόμματος «Έλληνες» αναγγέλθηκε στις 25.8.2026 ότι σε λίγες μέρες, στις 15 Σεπτεμβρίου θα αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης και ταυτόχρονα θα ανακοινωθεί το νέο του κόμμα. Το εκτενές κείμενο δεν αναφέρει τίποτα περισσότερο για την πολιτική κατεύθυνση του νέου κόμματος – πέρα από τον «πατριωτικό-εθνικιστικό» χαρακτήρα του και φυσικά ούτε λέξη για το όνομά του. Όμως καταγράφονται πέντε «βασικά σημεία», στα οποία στηρίζεται ο Κασιδιάρης:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Αμέσως μετά την αποφυλάκισή του, θεωρεί ότι θα επιστρέψουν στις διαταγές του οι ψηφοφόροι «που έχουν προσωρινά μεταφερθεί σε νεοεμφανιζόμενους ή και υφιστάμενους πολιτικούς σχηματισμούς», διότι «θεωρούν ότι αποτελεί τον μοναδικό σύγχρονο Έλληνα πολιτικό κρατούμενο».

2. Ο Κασιδιάρης δηλώνει ότι έχει την απόλυτη στήριξη του Έλον Μασκ.

3. Αποκαλύπτει ότι έχει ήδη τρεις εν ενεργεία βουλευτές να τον εκπροσωπούν.

4. Ισχυρίζεται ότι έχει ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη διεθνών οργανισμών, όπως προκύπτει από την έκθεση του ΟΑΣΕ (Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη).

5. Αναφέρει ότι κάποιες δημοσκοπήσεις υπολογίζουν την απήχησή του σε 5%.

Άθελά του, τα πέντε αυτά σημεία που αναφέρει ο Κασιδιάρης αποκαλύπτουν την πραγματική πολιτική ένδεια του καταδικασμένου για τη διεύθυνση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Εντελώς ενδεικτικά:

1. Δηλώνει «μοναδικός» Έλληνας πολιτικός κρατούμενος, καρφώνοντας με κυνισμό τον Λαγό και την Ζαρούλια που βρίσκονται επίσης στις φυλακές.

2. Θεωρεί ότι θα τον σώσει η εύνοια του Έλον Μάσκ, ο οποίος είναι γνωστός θαυμαστής του Ερντογάν (βλ. «Έλον Μασκ: από τον Ερντογάν στον Κασιδιάρη;», «Χωρίς Εφημερίδα», 6.8.2006). Πώς συνδυάζεται ο ελληνικός «εθνικισμός» με τον τουρκικό; Και οι στενοί του συνεργάτες που αποκαλούνται «Οπαδοί Ηλία Κασιδιάρη» δηλώνουν στην εκπομπή τους ότι μόλις αποφυλακιστεί ο αρχηγός τους θα συναντηθεί με τον Τραμπ, τον Πούτιν, κ.ά….

3. Οι τρεις δικοί του βουλευτές δεν είναι παρά ένα κλάσμα των «Σπαρτιατών» που βοήθησε να μπουν στη βουλή και έχουν ήδη πολυδιασπαστεί μεταξύ οπαδών του Μητσοτάκη, του Κασιδιάρη κ.λπ.

4. Μιλά για «διεθνείς οργανισμούς» που αναμένει τη στήριξή τους, ενώ μέχρι πριν από λίγους μήνες ισχυριζόταν ότι θα καταφύγει στα διεθνή δικαστήρια για να ακυρωθεί η καταδίκη του. Τώρα το έχει ξεχάσει.

5. Τα νούμερα που αναφέρει για τις επιδόσεις του στις εκλογές είναι ανάλογα με τις επιδόσεις του Βασίλη Στίγκα.

Σε όλα αυτά ούτε λέξη για το περιεχόμενο της πολιτικής που θα ακολουθήσει το «νέο» κόμμα. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Ο Κασιδιάρης δεν έχει τίποτα άλλο να προτείνει παρά όσα έλεγε επί χρόνια ως «εκπρόσωπος» της Χρυσής Αυγής. Θυμίζω ότι δεν έφυγε από τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση παρά στις 21.5.2020, πολλούς μήνες δηλαδή μετά την έκδοση της πρώτης καταδικαστικής απόφασης. Αλλά και τότε είχε δηλώσει ότι αποχωρεί από τη Χρυσή Αυγή, διότι η πρόταση που κατέθεσε για «αναδιοργάνωση» δεν έγινε δεκτή, παρά το γεγονός ότι «έγιναν εκτενείς συζητήσεις». Είχα τότε αποκαλύψει ένα σημαντικό ντοκουμέντο: την πρόταση Κασιδιάρη προς τον Μιχαλολιάκο προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος την αρχηγία της οργάνωσης με τον τίτλο όμως του «γενικού γραμματέα» και να μείνει ο Μιχαλολιάκος «Αρχηγός», μια απλώς τιμητική θέση («Γι’ αυτό έφυγε ο Κασιδιάρης», «Εφ.Συν.», 22.5.2020).

Στην «επίσημη» αυτή επιστολή ο Κασιδιάρης υμνούσε με ακραίο τρόπο τον Μιχαλολιάκο: «Ο Αρχηγός του κινήματος πέτυχε ένα μοναδικό θαύμα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: αυτό της δημιουργίας και εκπληκτικής ανέλιξης ενός καθαρόαιμου εθνικιστικού κινήματος υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Στον Αρχηγό πιστώνεται η ανεπανάληπτη επιτυχία του κόμματος αλλά και η επιβίωσή του απέναντι στον ολοκληρωτικό πόλεμο του συστήματος».

Πρότεινε βέβαια να αλλάξει και το όνομα της οργάνωσης: «Από “Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή” σε “Ελληνική Συμμαχία - Χρυσή Αυγή”». Ως γνωστόν το «Λαϊκός Σύνδεσμος» είναι μετάφραση του γερμανικού (ναζιστικού) Völkischer Bund και κατάλαβε ο Κασιδιάρης ότι το έχουμε πάρει χαμπάρι.

Για το ζήτημα της ιδεολογίας η πρόταση πρόβλεπε: «Ιδεολογία μας ο ελληνικός εθνικισμός με κοινωνικό χαρακτήρα. Απόρριψη ναζισμού - φασισμού και κάθε μη ελληνικού ιδεολογικού ρεύματος». Πρόκειται για επανάληψη της θέσης «Είμαστε ναζιστές ή εθνικιστές;» που πρόβαλλε κάθε τόσο η Χρυσή Αυγή (από το 1999) για να υποδείξει στα μέλη της να κρατούν μόνο για τους μυημένους τα ναζιστικά σύμβολα (σβάστικες, κ.λπ.) και τα συνθήματα.

Ας μη θεωρήσει κανείς ότι η πρόταση αυτή σημαίνει πως ο Κασιδιάρης μετάνιωσε για όσα διέπραξε η οργάνωσή του. Συμβαίνει το αντίθετο. Σε άλλο σημείο, η πρότασή του αναφερόταν ρητά στην αναβίωση των Ταγμάτων Εφόδου: «Νέοι άνθρωποι στην πρώτη γραμμή - επιστροφή στον ακτιβισμό. Νέοι ηλικιακά συναγωνιστές κατά πλειοψηφία στα όργανα του κόμματος. Άμεση έναρξη ακτιβιστικών ενεργειών για μείζονα ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη. Ξαναβγαίνουμε στον δρόμο και επιστρέφουμε στην επικαιρότητα με έξυπνες πολιτικές δράσεις. Εκμετάλλευση λαθρομεταναστευτικού».

Όπως αποδεικνύεται με το ντοκουμέντο αυτό, το μόνο που χωρίζει τον Κασιδιάρη και τον Μιχαλολιάκο είναι το κάθισμα του Αρχηγού. Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει σύγχυση στους χρυσαυγίτες. Χαρακτηριστική η αντίδραση του γνωστού ηγετικού στελέχους της ναζιστικής οργάνωσης Γιώργου Μισιάκα (Μάστορα), ο οποίος ακολούθησε τον Κασιδιάρη στους «Έλληνες Γ.Τ.Π.». Σε εκπομπή του «χώρου» που φέρει τον τίτλο «Θυρωροί της νύχτας» (7.7.2025) ο Μισιάκας έδειχνε πανικό: «Ο Ψαρράς έβγαλε αυτή την επιστολή στον αέρα». Και λίγο παρακάτω: «Το θέμα είναι πώς τη βρήκε ο Ψαρράς και τη δημοσίευσε». Και τέλος ομολογούσε αυτά που δεν θέλει να ακούσει ο Κασιδιάρης: «Σε κάποιο σημείο λέει ο Κασιδιάρης “απόρριψη ναζισμού-φασισμού” και “υιοθέτηση του ελληνικού εθνικισμού” […] H Χρυσή Αυγή, δεκαετίες πιο πριν δήλωνε για τον “ελληνικό εθνικισμό”. Ο “εθνικοσοσιαλισμός” ήταν τη δεκαετία του ‘80».

Οι γνώστες θυμούνται ότι όλα τα κείμενά του ο Μάστορας-Μισιάκας τα έκλεινε με το σύνθημα «Ζήτω η Νίκη!». Μ’ άλλα λόγια το βασικό ναζιστικό σύνθημα «Sieg, Heil!».

Όσοι λοιπόν αναρωτιούνται για το «νέο κόμμα» Κασιδιάρη έχουν την υπεύθυνη απάντηση. Μια νέα Χρυσή Αυγή με τον Κασιδιάρη στη θέση του Αρχηγού Μιχαλολιάκου.

(Ο Δημήτρης Ψαρράς είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας και συνιδρυτής της ιστοσελίδας «Χωρίς Εφημερίδα»)