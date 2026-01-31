Τι εισηγήσεις δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης- Τι γίνεται με τις «μεταγραφές» - Σκέψεις και για διοικητικά μέτρα.

Η γκρίνια και οι μουρμούρες έχουν επιστρέψει για τα καλά στην Χαριλάου Τρικούπη, απόρροια και των δημοσκοπήσεων, μια εκ των οποίων (MRB) έριξε μετά από καιρό το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, πίσω από το κόμμα Κωνσταντοπούλου, ενώ η δημοσκόπηση της ΟΡΙΝΙΟΝ για το Dnews δείχνει τις σοβαρές διεργασίες που συντελούνται στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ανησυχία μεγαλώνει για το τι θα συμβεί ως προς την δημοσκοπική κατάταξη του ΠΑΣΟΚ όταν δημιουργηθούν τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού και θα μετριούνται κανονικά και όχι ως ενδεχόμενο δυνητικής ψήφου.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αποδίδει τις χαμηλές πτήσεις στην εσωστρέφεια που επικρατεί στο κόμμα, με τις αντικρουόμενες δηλώσεις στελεχών αλλά και την έμμεση αμφισβήτηση που υπάρχει γύρω από το πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη. Αποδέχονται πως η εικόνα που βγάζει προς τα έξω το ΠΑΣΟΚ είναι η χειρότερη δυνατή, καθώς θυμίζει ξεκουρδισμένη μπάντα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ελλοχεύει κίνδυνος το συνέδριο στα τέλη Μαρτίου να τιναχτεί στον αέρα. Μια θεωρητικά πανηγυρική διαδικασία και μάλιστα σε αμιγώς προεκλογικό χρόνο, μπορεί να μετατραπεί σε αρένα πολιτικών συγκρούσεων.

Είναι εμφανές πως η συζήτηση που άνοιξε για τις συνεργασίες με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς έχει προκαλέσει μεγάλη αμηχανία στα στελέχη του κόμματος, καθώς είναι εντελώς ασαφές το πλαίσιο που θέλει να κινηθεί η Χαριλάου Τρικούπη. Με αποτέλεσμα άλλοι να μιλούν για συνεργασία με πρόσωπα, άλλοι με κόμματα, με τη συζήτηση να φορτίζεται ακόμα περισσότερο όταν κάποιοι βάζουν στο κάδρο των συνομιλητών του κόμματος ακόμα και την Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι κόκκινο πανί για την πλειονότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Ανδρουλάκης έχει δεχτεί εισηγήσεις να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο σε σχέση με τις συνεργασίες. Να καταθέσει, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, ένα πλαίσιο θέσεων και να ξεκαθαρίσει πως το ΠΑΣΟΚ συζητά αποκλειστικά στη βάση αυτών των προτάσεων.

Όπως επίσης και να μπουν κάποιοι κανόνες αναφορικά με τις «μεταγραφές». Ακόμα και αυτό το ζήτημα, όμως, προκαλεί προκαταβολικές εντάσεις, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη, η οποία είναι με το ένα πόδι στο ΠΑΣΟΚ.

Για να αντιμετωπίσει αυτήν περιρρέουσα ατμόσφαιρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να σκέφτεται το ενδεχόμενο ενεργοποίησης πειθαρχικών μέτρων. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως σε μια από τις επόμενες δημόσιες παρεμβάσεις που θα κάνει θα στείλει ξεκάθαρο μήνυμα πως όποιο στέλεχος από εδώ και στο εξής δημιουργήσει πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ θα θέσει εαυτόν εκτός κόμματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα διαμηνυθεί στους αμφισβητίες πως ενδεχόμενη δημόσια διαφοροποίηση θα σημαίνει «έξοδος» από τα ψηφοδέλτια του κόμματος.