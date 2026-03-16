O CEO της Nvidia δήλωσε ότι η ευκαιρία εσόδων για τα τσιπ AI της μπορεί να φτάσει τουλάχιστον το 1 τρισ. δολάρια έως το 2027.

Η εταιρεία σκιαγράφησε μια στρατηγική για να ανταγωνιστεί πιο επιθετικά στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά λειτουργίας συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο. Στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών GTC στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, η Nvidia παρουσίασε έναν νέο κεντρικό επεξεργαστή και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται στην τεχνολογία της νεοσύστατης εταιρείας Groq. μέρος της προσπάθειας του CEO, Jensen Huang να ενισχύσει τη θέση της εταιρείας στην αποκαλούμενη υπολογιστική συμπερασμάτων.

Η Inference δημιουργεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό για την Nvidia, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων επεξεργαστών που κατασκευάζονται από πελάτες όπως η Meta, ακόμη και όταν κυριαρχεί στην αγορά τσιπ που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης με τους επεξεργαστές γραφικών της.

«Η αλλαγή στη συμπερασματική διαδικασία έφτασε», δήλωσε ο Huang, ο οποίος μιλούσε σε ένα γήπεδο χόκεϊ με χωρητικότητα άνω των 18.000 θέσεων στο τετραήμερο συνέδριο.

Το συνέδριο αυτό έγινε μια από τις μεγαλύτερες παρουσιάσεις τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. «Θέλω απλώς να σας υπενθυμίσω ότι αυτό είναι ένα τεχνολογικό συνέδριο», είπε στο κοινό.

Την ίδια ώρα, οι μετοχές της Nvidia, της πιο πολύτιμης εισηγμένης εταιρείας στον κόσμο με αξία άνω των 4,3 τρισ. δολ, σημείωσαν σύντομη άνοδο έναντι της πρόβλεψης του 1 τρισ. δολαρίων, αλλά στη συνέχεια τα κέρδη μειώθηκαν και έκλεισε με άνοδο 1,6%.

Ο Huang δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόβλεψή του 1 τρισ. αλλά αυτό από μόνο του σηματοδοτεί ένα μεγάλο βήμα από τα 500 δισ. δολ. που αναμένεται να συγκεντρώσει η εταιρεία το 2026.

«Η χαρτογράφηση μιας ευκαιρίας 1 τρισ. δολ. από τον Huang έως το 2027 υπογραμμίζει τη διαρκή ζήτηση για την υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, παρά τις ανησυχίες των επενδυτών», δήλωσε ο αναλυτής της Emarketer, Jacob Bourne. «Αυτό σηματοδοτεί ότι η Nvidia διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η συνολική βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται πέρα ​​από τον πρώιμο πειραματισμό σε μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη».

Ο Huang δήλωσε ότι η συμπερασματολογία, όπου τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης απαντούν σε ερωτήσεις ή εκτελούν εργασίες, θα χωριστεί σε δύο βήματα. Τα τσιπ Vera Rubin της Nvidia θα χειρίζονται ένα πρώτο βήμα που ονομάζεται «προπλήρωση», όπου το αίτημα του χρήστη μετατρέπεται από ανθρώπινες λέξεις στη γλώσσα των «tokens» που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Τα νέα τσιπ της Groq θα χειριστούν ένα δεύτερο στάδιο «αποκωδικοποίησης» όπου ο υπολογιστής AI παρέχει την απάντηση που αναζητά ο χρήστης.

Τσιπ AI σε ζήτηση

Η Groq, μια νεοσύστατη εταιρεία τσιπ από την οποία η Nvidia έλαβε άδεια χρήσης τεχνολογίας για 17 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο. Ειδικεύεται σε γρήγορες και φθηνές εργασίες υπολογισμού «συμπερασμάτων», στις οποίες ένα μοντέλο AI παίρνει ό,τι έχει ήδη μάθει και το χρησιμοποιεί για να απαντήσει σε μια ερώτηση ή να κάνει μια πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο.

Αφού ξόδεψαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια σε τσιπ για την εκπαίδευση των μοντέλων AI τους, εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic και η Meta Platforms, ιδιοκτήτρια του Facebook, στρέφονται πλέον προς την εξυπηρέτηση εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών που αξιοποιούν αυτά τα συστήματα AI.

Στην κεντρική ομιλία αναφέρθηκε επίσης σε ένα τσιπ AI επόμενης γενιάς που ονομάζεται Feynman, το οποίο πήρε το όνομά του από τον εκλιπόντα Αμερικανό φυσικό Richard Feynman. Ο ​​Huang υποστήριξε επίσης ότι μέρος του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Nvidia ήταν το λογισμικό προγραμματισμού τσιπ CUDA, το οποίο ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ως την ισχυρότερη ασπίδα της. «Η εγκατεστημένη βάση είναι αυτό που προσελκύει τους προγραμματιστές, οι οποίοι στη συνέχεια δημιουργούν νέους αλγόριθμους που επιτυγχάνουν πρωτοποριακές τεχνολογίες», δήλωσε ο Huang και πρόσθεσε πως «είμαστε σε κάθε cloud. Είμαστε σε κάθε εταιρεία υπολογιστών. Εξυπηρετούμε σχεδόν κάθε κλάδο».

Οι αναλυτές αναμένουν επίσης από την Nvidia να εξηγήσει γιατί επένδυσε από 2 δισ. δολάρια στις Lumentum και Coherent, οι οποίες κατασκευάζουν λέιζερ για την αποστολή πληροφοριών μεταξύ τσιπ με τη μορφή δέσμης φωτός. Παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό, μέρος του οποίου προέρχεται από τους ίδιους τους πελάτες της Nvidia που σχεδιάζουν τα δικά τους τσιπ, η Nvidia παραμένει κεντρική στο παγκόσμιο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία κατασκευάζουν προσαρμοσμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τους δικούς τους πληθυσμούς χρησιμοποιώντας τα τσιπ της και είναι μία από τις λίγες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που συνεχίζουν να κυκλοφορούν λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, ένα αυξανόμενο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Με πληροφορίες του Reuters