Άμεση κινητοποίηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στη Λέσβο, με ελέγχους σε 150.000 ζώα.

Έντονη ανησυχία επικρατεί στον πρωτογενή τομέα της Λέσβου, καθώς επαληθεύθηκαν οι ανησυχίες για κρούσματα αθφώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης.

Όπως μεταδίδει το stonisi.gr, η είδηση αυτή έχει οδηγήσει στην παύση εξαγωγής ζώων και τυροκομικών προϊόντων στη Λέσβο μέχρι νεωτέρας. Τα κρούσματα αφθώδους πυρετού προκαλεί προβληματισμό στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, καθώς η εμπορική δραστηριότητα εκτός νησιού αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής παραγωγής.

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός

Ο αφθώδης πυρετός είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής νόσος που προσβάλλει κυρίως ζώα με διχαλωτές οπλές, όπως βοοειδή, πρόβατα, κατσίκες και χοίρους. Προκαλεί πυρετό και χαρακτηριστικές φουσκάλες (άφθες) στο στόμα, στη γλώσσα και στις οπλές των ζώων, με αποτέλεσμα δυσκολία στη σίτιση και στην κίνηση.

Μεταδίδεται πολύ εύκολα μεταξύ των ζώων, μέσω άμεσης επαφής ή μολυσμένων αντικειμένων, και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία. Για τον άνθρωπο η μόλυνση είναι εξαιρετικά σπάνια.

Ξεκινούν οι έλεγχοι

Παράλληλα, ξεκινούν άμεσα εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλο το ζωικό κεφάλαιο της Λέσβου, το οποίο υπολογίζεται περίπου σε 150.000 ζώα. Κτηνιατρικά κλιμάκια θα πραγματοποιήσουν δειγματοληψίες και ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες σε όλο το νησί, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα κρούσματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, Στρατής Τσομπανέλλης, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να περιοριστεί η κατάσταση. Όπως σημείωσε, η ελπίδα όλων είναι τα περιστατικά που εντοπίστηκαν να παραμείνουν μεμονωμένα και να μην υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση.

Ανησυχία προκαλεί και η μικρή απόσταση της Λέσβου από τα μικρασιατικά παράλια, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα αφθώδους πυρετού σε κοπάδια της Τουρκίας. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για το πώς μπορεί να μεταφέρθηκε ο ιός, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια επίσημη σύνδεση.

Οι ειδικοί καθησυχάζουν πάντως ότι ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Η κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων θεωρείται ασφαλής, καθώς ο ιός προσβάλλει μόνο συγκεκριμένα είδη ζώων, όπως βοοειδή, πρόβατα και χοίρους.