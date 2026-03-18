Το μήνυμα Ανδρουλάκη ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζεται σε τιμάρια» - Οι αναρτήσεις Χριστοδουλάκη και Δούκα.

Δυο εκ διαμέτρου αντίθετες εικόνες βγάζει τα τελευταία 24ωρα προς τα έξω το ΠΑΣΟΚ. Η μία είναι οι 175.000 φίλοι και μέλη του κόμματος που προσήλθαν μαζικά για να ψηφίσουν για την ανάδειξη των συνέδρων, στέλνοντας σαφές σήμα προς πάσα κατεύθυνση πως το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία.

Μια μέρα μετά και ενώ θεωρητικά η τεράστια συμμετοχή θα έδινε νέα ώθηση στο ΠΑΣΟΚ η εσωκομματική κουζίνα αναλώθηκε στην καταμέτρηση των κουκιών, δηλαδή στο πόσους συνέδρους εξέλεξε η κάθε πλευρά. Η μάχη στην πραγματικότητα έγινε για τη δεύτερη θέση, καθώς δεν υπήρχε αμφιβολία ότι το προεδρικό μπλοκ ελέγχει κάτι παραπάνω από το 60% του συνεδριακού σώματος. Αν δηλαδή ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Γερουλάνος ή ο Χάρης Δούκας κερδίζουν το... αργυρό μετάλλιο στην καρδιά των συνέδρων.

Ο κ. Γερουλάνος δεν μπήκε στη λογική των διαρροών, άλλωστε από όλους τους προαναφερθέντες είναι αυτός που δίνει τη μικρότερη σημασία στην οργανωτική δουλειά. Αντιθέτως μέσω κύκλων τόσο ο κ. Χριστοδουλάκης όσο και ο κ. Δούκας έδωσαν τη δική τους εκδοχή για τους συνέδρους, προφανώς ο καθένας θεωρούσε ότι κέρδισε τον άλλον. Και αν αυτό ενδεχομένως να λογίζεται μια συνηθισμένη μικροκομματική διαδικασία, η κατάσταση χθες ξέφυγε μεταξύ των δυο πρώην συμμάχων. Ακολουθώντας την τακτική να δημοσιοποιεί σε τακτά διαστήματα την πολιτική του πλατφόρμα, ο κ. Χριστοδουλάκης παρουσίασε χθες τις προτάσεις του για την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική στην ΝΔ. Ο κ. Δούκας εξέλαβε αυτές τις προτάσεις ως έμμεση στήριξη στην πρότασή που έχει καταθέσει για ψήφισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ κατά οποιασδήποτε κυβερνητικής συνεργασίας με την ΝΔ.

Έκανε, μάλιστα, ανάρτηση στα social media σημειώνοντας πως "διάβασα τη σημερινή ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ διευρύνεται". Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αμηχανία στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, με στελέχη κοντά στην ηγεσία να μιλούν για «ακατανόητες και αψυχολόγητες αντιδράσεις του Δούκα». Αυτός που αντέδρασε και μάλιστα αρκετά έντονα ήταν ο άμεσα «ενδιαφερόμενος» Μανώλης Χριστοδουλάκης. Αρχικώς με ιδιαιτέρως επικριτικές διαρροές και εν συνεχεία με ανάρτησή σου στα social media. «Παιδιά ψυχραιμία. Συνέδριο έχουμε, ας κρατήσουμε τη σοβαρότητά του. Ο εχθρός είναι εκτός των τειχών, όχι εντός», σχολίασε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, επιβεβαιώνοντας ότι η ρήξη του είναι οριστική με τον δήμαρχο Αθηναίων.

Από τα προαναφερθέντα, είναι σαφές ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε να μπει στο κάδρο, μάλιστα κατά την πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της επιτροπής διεύρυνσης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την εικόνα που εξέπεμψαν μια σειρά στελέχη του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές της Κυριακής. "Tο ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζεται σε τιμάρια", ανέφερε με νόημα ο κ. Ανδρουλάκης. Πρέπει πάντως να τονιστεί πως οι ομιλίες που έγιναν από τα στελέχη που μετέχουν στην διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ είχαν "αριστερό άρωμα", δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για πρόσωπα που επέστρεψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.