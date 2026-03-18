Ο Νίκος «αδειάζει» την Άννα και στηρίζει Ανδρουλάκη.

Παρών στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ και πρώην υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδόσης Πελεγρίνης, η συμμετοχή του οποίου είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου.

«Η Αριστερά στις διάφορες εκφάνσεις της και με τις αντιφάσεις της δεν μπορεί να διαδραματίσει ρόλο» δήλωσε εισερχόμενος στη συνεδρίαση, ενώ δεν δίστασε να αφήσει αιχμές για τις αντιδράσεις της Άννας: «Συζητήθηκα γιατί πιστεύω πολύ στο εγχείρημα. Δεν διαγράφω το παρελθόν, δυστυχώς όμως πολλοί παραμένουν καθηλωμένοι σε αυτό».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι φανερό πως στηρίζει τον Κώστα Σκανδαλίδη «αδειάζοντας» την Άννα Διαμαντοπούλου.

Προφανώς και ενόψει των «δύσκολων της διεύρυνσης», όπως πχ με την περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη.

