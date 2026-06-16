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Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά σε δύο σημεία της Ανατολικής Αττικής σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα έχουν κινητοποιήσει τις οικείες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση το πρώτο περιστατικό είναι σε εξέλιξη στη Νέα Μάκρη, στην οδό Φιλιππίδου, όπου καίγονται ξερά χόρτα. Λίγο αργότερα, δεύτερο συμβάν καταγράφηκε στον Μαραθώνα, στην οδό Γεννηματά, όπου καίγονται καλαμιές.

Στα δύο μέτωπα έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για την άμεση αντιμετώπιση των εστιών και την αποτροπή τυχόν εξάπλωσης, καθώς οι συνθήκες αυξημένης ξηρασίας ευνοούν την ταχεία επέκταση της φωτιάς.