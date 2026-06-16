Το μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται σε αγροτική έκταση – Επιχειρούν πυροσβέστες και αεροσκάφη.

Φωτιά τώρα μαίνεται σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Ανθήλης Φθιώτιδας. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2066834891925254455}