Σε πλήρη εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη Σκόπελο.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στη Σκόπελο μετά την εκδήλωση φωτιάς σε δασική έκταση, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει στην δασική περιοχή Κλήμα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη, ενώ στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών κρίθηκε απαραίτητη λόγω του δασικού χαρακτήρα της περιοχής, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επικεντρώνονται στην οριοθέτηση της φωτιάς ώστε να αποτραπεί η επέκτασή της σε μεγαλύτερη έκταση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κίνδυνο σε κατοικημένες περιοχές. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι πυροσβέστες επιχειρούν να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό.