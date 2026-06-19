Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο υπό ελληνική σημαία που βρισκόταν ελλιμενισμένο στη μαρίνα Μυκόνου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σκάφος δεν υπήρχαν επιβάτες τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ πυροσβεστικό όχημα προχώρησε άμεσα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την επέκτασή της σε γειτονικά σκάφη και εγκαταστάσεις της μαρίνας.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι πρώτοι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.