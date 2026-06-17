Η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου μέσα στο σπίτ

Μια τραγική υπόθεση ερευνάται στα Γρεβενά, όπου απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί της σε κατοικία στο χωριό Δεσπότης, ύστερα από φωτιά που κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Greveniotis.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε σπίτι της περιοχής και, με βάση τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν στο εσωτερικό της οικίας τη σορό ενός ηλικιωμένου, η οποία είχε ήδη απανθρακωθεί.

Άμεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ στο σημείο κλήθηκαν αρμόδιες αρχές για αυτοψία και συλλογή στοιχείων. Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της έρευνας. Η ταυτοποίηση της σορού θα γίνει τις επόμενες ώρες ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, στην περιοχή Δεσπότης, του δήμου Γρεβενών. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.

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