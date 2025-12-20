Το «ατύχημα» της Ελένης Παπαδοπούλου αποδείχθηκε δολοφονία. Τη νάρκωσαν και την έκαψαν ζωντανή.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, της γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της, στην οδό Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022.

Έπειτα από τις αποκαλύψεις της εκπομπής Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη και τη μεθοδική έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, ο εισαγγελέας, έχοντας πλέον πλήρη εικόνα της δικογραφίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df2lxw65w7tl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποιος είναι ο ύποπτος

Το πρόσωπο που φέρεται ως βασικός ύποπτος ανήκει στον στενό της κύκλο. Ο ύποπτος κλήθηκε και κατέθεσε για τον φρικτό θάνατό της, ενώ πλέον ο εισαγγελικός λειτουργός που παρήγγειλε τη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να αποφασίσει για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, στο περιβάλλον της ηλικιωμένης χήρας του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου, κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε ατύχημα. Η κοινή εκδοχή ήταν πως είχε αποκοιμηθεί με αναμμένο τσιγάρο, προκαλώντας άθελά της τη φωτιά, καθώς όλοι γνώριζαν ότι ήταν φανατική καπνίστρια. Ακόμα και τα πιο κοντινά της πρόσωπα πίστευαν ότι έχασε τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις και στη συνέχεια τη ζωή της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, αυτή η εξήγηση δεν ταίριαζε με την εικόνα του τόπου της καταστροφής. Η ένταση της φωτιάς ήταν υπερβολικά μεγάλη για να αποδοθεί σε ένα απλό ατύχημα. Η καταστροφή του χώρου και τα στοιχεία που καταγράφηκαν από τους πραγματογνώμονες του ανακριτικού της πυροσβεστικής ήταν καταλυτικά. Οι αξιωματικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σώμα της γυναίκας και ο γύρω χώρος είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού πριν την πυρκαγιά. Η μέθοδος της διαβροχής και της ανάφλεξης παραπέμπει ξεκάθαρα σε πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df2m8kueikgx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι Αρχές «βλέπουν» δολοφονία

Άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που παρέλαβαν τα ρούχα του θύματος, ταυτοποίησαν το εύφλεκτο υγρό ως βενζίνη. Κάποιος είχε περιλούσει τη γυναίκα με μεγάλη ποσότητα και στη συνέχεια την πυρπόλησε.

Τα τοξικολογικά ευρήματα, τα οποία αποκαλύφθηκαν από την εκπομπή, έδειξαν ότι στο σώμα της γυναίκας εντοπίστηκε ηρεμιστική ουσία, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα της μετρήθηκε μόλις στο 5% - ποσοστό συμβατό με αυτό μιας καπνίστριας και όχι με άτομο που πέθανε από εισπνοή καπνού πριν απανθρακωθεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df2lfhx2h7ld?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν σε ένα και μόνο συμπέρασμα: η γυναίκα ήταν ανίκανη να αντιδράσει. Προηγήθηκε η θανάτωσή της, ακολούθησε η διαβροχή με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια ο εμπρησμός για να εξαφανιστούν τα ίχνη του εγκλήματος.

Ο αντιστράτηγος ε.α του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικός πραγματογνώμονας Νικόλαος Διαμαντής ανέφερε στο «Τούνελ» πως επρόκειτο για εμπρησμό συγκάλυψης. Όπως τόνισε, οι άνδρες του ανακριτικού έκαναν εξαιρετική δουλειά και συγκέντρωσαν άμεσα όλα τα στοιχεία από τον τόπο της πυρκαγιάς, τα οποία επιβεβαίωσαν την εγκληματική ενέργεια. Οι έρευνες έδειξαν ότι η φωτιά αναπτύχθηκε με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που μόνο με την βοήθεια επιταχυντή (βενζίνης) θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ανέλυσαν τους λόγους για τους οποίους αυτή η πυρκαγιά δεν μπορούσε να προκληθεί από τσιγάρο.

Ο κ. Διαμαντής επεσήμανε την πιθανότητα ο δράστης του εγκλήματος να είχε προετοιμάσει καλά το σκηνικό του εγκλήματος. Είχε εμποτίσει το χώρο και το θύμα με βενζίνη, το οποίο είχε γίνει αντιληπτό από τα εργαστηριακά αποτελέσματα, και στη συνέχεια, αφού η γυναίκα δεν βρισκόταν στη ζωή, επέστρεψε για να βάλει τη φωτιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df2l6cn0mh1t?integrationId=40599y14juihe6ly}