Ποια η εμπλοκή του χτυπήματος του ρωσικού πετρελαιοφόρου;

Μέχρι τώρα τα χτυπήματα σε πετρελαιοφόρα του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας από την Ουκρανία γινόταν μόνο στη Μαύρη Θάλασσα.

Τώρα η επίθεση στο δεξαμενόπλοιο Qendil έγινε σε διεθνή ύδατα δυτικά- νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Δεν χωράει αμφιβολία πως η επίθεση των drones δεν μπορούσε να γίνει αν δεν ήταν σε γνώση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι βάσεις σε Σούδα και Νάπολη το ...εγγυώνται, η Ουάσιγκτον ήταν ενήμερη και προφανώς δεν εμπόδισε την επίθεση.

Το μείζον ερώτημα είναι αν είχε ανάμειξη- και ποια- η Αθήνα.

Για παράδειγμα, οι μηχανισμοί της ελληνικής αεροπορίας εντόπισαν τις πτήσεις των drones; Επέστρεψαν αυτά στην Ουκρανία ή προσγειώθηκαν σε ελληνικό έδαφος;

Διευκολύνθηκαν για το χτύπημα; Μπορεί να μην πήραμε... χαμπάρι τίποτε από αυτά;

Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση...

Β.Σκ.