Αναλυτικά όλες οι σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix το 2025

Το Netflix ανακοίνωσε στην ετήσια εκδήλωσή του «Next on Netflix» που έγινε την Τετάρτη στο Λος Άντζελες όλες τις νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν εντός του 2025.



Μέχρι στιγμής, το Netflix έχει αποκαλύψει ένα τεράστιο πλάνο για τον Φεβρουάριο, καθώς και μια σειρά από σειρές που αναμένονται μέχρι τον Αύγουστο. Όπως έγινε γνωστό, η τρίτη και τελευταία σεζόν του Squid Game έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου, η πέμπτη και επίσης τελευταία σεζόν του You για τις 24 Απριλίου, η δεύτερη ταινία The Old Guard 2 με τη Σαρλίζ Θερόν για τις 2 Ιουλίου, ενώ μέσα στη χρονιά αναμένεται η πέμπτη σεζόν του Stranger Things, η δεύτερη του Wednesday και η τρίτη ταινία Knives Out, χωρίς ωστόσο να έχουν -ακόμα- συγκεκριμένη ημερομηνία πρεμιέρας.



{https://youtu.be/l3awNa95Aw8?si=Y5q77vBaHFS9VoBc}



Εμείς συγκεντρώσαμε σε μια λίστα όλες τις επερχόμενες κυκλοφορίες του Netflix για το 2025. Η λίστα περιλαμβάνει όλες τις ημερομηνίες πρεμιέρας που έχουν ανακοινωθεί, καθώς και αυτές που αναμένονται να αποκτήσουν ημερομηνία κυκλοφορίας εντός της χρονιάς.





Φεβρουάριος





Apple Cider Vinegar – 6/02

Sweet Magnolias S4 – 6/02

Surviving Black Hawk Down – 10/02

Cobra Kai S6 (Part 3) – 13/02

Love is Blind S8 – February 14/02

American Murder: Gabby Petito – 17/02

Court of Gold – 18/02

Zero Day – 20/02

The SAG Awards – 23/02

Full Swing S3 – 25/02

Running Point – 27/02

Μάρτιος

With Love, Meghan – 4/03

Tyler Perry’s Beauty in Black S1 Part 2 – 6/03

American Manhunt: Osama Bin Laden – 10/03

Everybody’s Live with John Mulaney – 12/03 (εβδομαδιαίο)

Temptation Island – 12/03

Adolescence – 13/03

The Residence – 20/03

Survival of the Thickest S2 – 27/03

Απρίλιος

Devil May Cry – 3/04

You S5 (Final Season) – 24/04





Ιούνιος

Ginny & Georgia S3 – 5/06

Squid Game S3 – 27/06

Ιούλιος

SAKAMOTO DAYS S1 Part 2

Αύγουστος

Katrina: Come Hell and High Water

Έρχονται σύντομα

North of North – Άνοιξη 2025

Asterix & Obelix: The Big Fight – Άνοιξη 2025

Big Mouth Season 8 (Final Season) – Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025

Untitled SEC Football Series – Καλοκαίρι 2025

Long Story Short – Φθινόπωρο 2025

Προγραμματίζονται για το 2025