Πρόκειται για δάνεια που εντάσσονταν στην τιτλοποίηση «Cairo» της Eurobank.

Η doValue ανοίγει τον δρόμο για την αποπληρωμή μέρους των κρατικών εγγυήσεων που είχαν παρασχεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής», προχωρώντας στην πώληση δύο χαρτοφυλακίων δανείων που έχουν «θεραπευθεί» και εξυπηρετούνται κανονικά.

Πρόκειται για δάνεια που εντάσσονταν στην τιτλοποίηση «Cairo» της Eurobank και είχαν μεταβιβαστεί στη doValue μέσω του μηχανισμού εγγυήσεων, τα οποία πλέον επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής εξυπηρέτησης.

Για τους δανειολήπτες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις υποχρεώσεις τους, η αλλαγή δεν συνεπάγεται καμία διαφοροποίηση στην καθημερινότητα. Οι όροι εξυπηρέτησης παραμένουν αμετάβλητοι, ανεξάρτητα από το εάν το δάνειο βρίσκεται σε τράπεζα, fund ή νέο επενδυτή. Ωστόσο, η πλήρης ομαλοποίηση αυτών των δανείων δημιουργεί προοπτικές καλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση, εφόσον στο μέλλον επανέλθουν στις τράπεζες, επιτρέποντας στους δανειολήπτες να ξαναχτίσουν την πιστοληπτική τους ιστορία.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα θετική για το ελληνικό Δημόσιο, καθώς μειώνει το βάρος από τις εγγυήσεις που είχαν δοθεί μέσω του «Ηρακλή». Όταν τα τιτλοποιημένα δάνεια πωλούνται σε υψηλότερη τιμή και αποπληρώνονται τα senior notes που κρατούν οι τράπεζες, το κράτος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των εγγυήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται η επίπτωση στο δημόσιο χρέος και να ενισχύεται η αξιοπιστία της χώρας απέναντι στις αγορές και τους θεσμούς.

Τα δύο χαρτοφυλάκια που τίθενται προς πώληση είναι το «Alexandria», συνολικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει ρυθμισμένα δάνεια περίπου 2.700 επιχειρήσεων, και το «Giza», ύψους 200 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά στεγαστικά δάνεια που πλέον εξυπηρετούνται κανονικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στους επενδυτές έχει ήδη διανεμηθεί το σχετικό ενημερωτικό υλικό, ενώ οι δεσμευτικές προσφορές θα καθορίσουν την τελική αποτίμηση. Η τιμή μεταβίβασης θα εξαρτηθεί τόσο από τα εξασφαλιστικά στοιχεία όσο και από το ύψος των senior τίτλων που μπορούν να αποπληρωθούν. Το γεγονός ότι τα δάνεια αγοράστηκαν εν μέσω κρίσης, σε μη εξυπηρετούμενη κατάσταση, ενισχύει τις πιθανότητες πώλησης σε υψηλότερες αποτιμήσεις.

Η μεταβίβαση των «θεραπευμένων» δανείων σε τρίτους επενδυτές δημιουργεί και προοπτική επιστροφής τους στις τράπεζες, που παραμένει στρατηγικός στόχος του κλάδου.