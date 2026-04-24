Διευκρινήσεις για τη διαχείριση και είσπραξη δημοσίων εσόδων που πραγματοποιούνται εκτός των ΔΟΥ παρέχει απόφαση που συνυπογράφεται από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναφέρεται στην εφαρμογή «e-Ειδικοί Ταμίες».

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να πηγαίνουν απαραίτητα στη ΔΟΥ για να πληρώσουν ορισμένες οφειλές. Αντί γι’ αυτό, την είσπραξη θα μπορούν να κάνουν ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Δημοσίου, οι λεγόμενοι «Ειδικοί Ταμίες», ακόμη και εκτός εφορίας, για παράδειγμα σε υπηρεσίες, δήμους ή σε επιτόπιους ελέγχους.

Η πληρωμή θα συνοδεύεται από άμεση έκδοση αποδεικτικού, το οποίο θα δίνεται στον πολίτη εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, αν κάποιος χρειάζεται να πληρώσει ένα παράβολο για μια διοικητική πράξη σε μια υπηρεσία, δεν θα χρειάζεται να μεταβεί πρώτα στην εφορία και μετά να επιστρέψει. Θα μπορεί να πληρώσει επιτόπου και να πάρει το αποδεικτικό στα χέρια του.

Σε άλλη περίπτωση, αν ένας πολίτης πρέπει να καταβάλει κάποιο τέλος κατά τη διάρκεια ελέγχου από δημόσια αρχή, ο αρμόδιος υπάλληλος θα μπορεί να εισπράξει το ποσό εκείνη τη στιγμή και να εκδώσει την απόδειξη άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις.

Όλες οι συναλλαγές θα καταγράφονται σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και έλεγχος. Τα χρήματα που εισπράττονται θα αποδίδονται στο Δημόσιο το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, κάτι που μειώνει τον κίνδυνο λαθών ή καθυστερήσεων.

Παράλληλα, προβλέπονται αυστηροί έλεγχοι από τις υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα γίνονται σωστά. Αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα ή έλλειμμα, θα ενεργοποιούνται άμεσα διαδικασίες ελέγχου. Επιπλέον, αν κάποιος πληρώσει κατά λάθος μεγαλύτερο ποσό ή δεν όφειλε να πληρώσει, υπάρχει πρόβλεψη για επιστροφή χρημάτων μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας.