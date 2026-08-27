Οργώνει την εκλογική του περιφέρεια για την υποψηφιότητά του, παρά το ενδεχόμενο... Ειδικού Δικαστηρίου!

Τι κι αν κινδυνεύει να βρεθεί στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου; Ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος, που ελέγχεται για το μπάζωμα στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών, οργώνει την εκλογική του περιφέρεια, τη Μαγνησία, σίγουρος ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.

Μια ματιά στους λογαριασμούς του στα social media αρκεί για να αντιληφθεί κανείς τη βεβαιότητα του ότι έχει τη θέση του στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις επόμενες εκλογές.

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα είναι αν έχει πάρει τέτοια διαβεβαίωση από το Μέγαρο Μαξίμου ή αν πρόκειται για δική του εκτίμηση.

Μάλλον το πρώτο, λένε οι πληροφορίες...

Β.Σκ.