«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για το Καστέλι, τα 30 ραντεβού του Βασίλη Καρατζά στο City, η AKTOR και οι αποζημιωτικές αξιώσεις, οι επιδόσεις της Cloudevo και η DG Private της Δέσποινας Γιαννακοπούλου

Καστέλι: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για το ραντάρ

Νέα δεδομένα για το υπό κατασκευή Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι δημιουργεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο φέρεται να μην έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τη χωροθέτηση του ραντάρ. Μέρος του εν λόγω συστήματος προβλέπεται να εγκατασταθεί στον λόφο Παπούρα, όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας είχε προσφύγει στο ΣτΕ ζητώντας αλλαγή της χωροθέτησης και προτείνοντας εναλλακτικές θέσεις. Η υπόθεση εκδικάστηκε τον Μάρτιο του 2026 και η απόφαση απόρριψης της προσφυγής αίρει μία σημαντική εκκρεμότητα για την πρόοδο του έργου. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει ανοίξει μέτωπο οικονομικών διεκδικήσεων με το Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, διεκδικούνται τουλάχιστον 1,2 εκατ. ευρώ για απώλεια εσόδων λόγω της διετούς μετάθεσης της έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου, από τις 6 Φεβρουαρίου 2025 στις 6 Φεβρουαρίου 2027. Η διεκδίκηση βασίζεται στη σύμβαση παραχώρησης, η οποία προβλέπει αντισταθμιστικό αντάλλαγμα 2% επί των συνολικών εσόδων εκμετάλλευσης, με το μισό ποσό, δηλαδή ποσοστό 1%, να αποδίδεται στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Οι συναντήσεις Καρατζά με 30 funds στο Λονδίνο

Τις τελευταίες ημέρες ο Βασίλης Καρατζάς, ο ειδικός σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, είχε «κατασκηνώσει» στο Λονδίνο. Στην ατζέντα του περιλαμβάνονταν συναντήσεις με περίπου 30 funds, με ένα βασικό θέμα: το νέο ελληνικό καθεστώς για το carried interest και το «πακέτο» κινήτρων με το οποίο η Αθήνα επιχειρεί να προσελκύσει διαχειριστές κεφαλαίων και υψηλόβαθμα στελέχη της διεθνούς επενδυτικής βιομηχανίας. Και όταν λέμε «πακέτο», δεν μιλάμε μόνο για φορολογικά κίνητρα. Οι συζητήσεις ήταν αναλυτικές και επεκτάθηκαν μέχρι το πού μπορεί να εγκατασταθεί μια οικογένεια στην Αττική, ποιες είναι οι επιλογές στέγασης και σε ποια αγγλόφωνα ή διεθνή σχολεία μπορούν να φοιτήσουν τα παιδιά ενός στελέχους που μέχρι σήμερα ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Ουσιαστικά, η ελληνική πλευρά επιχείρησε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των fund managers που καθορίζουν την απόφασή τους να μεταφέρουν όχι μόνο τη φορολογική του κατοικία, αλλά και την οικογένειά του και ένα μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα του νέου πλαισίου. Το επιτελείο Πιερρακάκη δεν θέλει απλώς να προσελκύσει πλούσιους φορολογούμενους. Θέλει μαζί με τους πλούσιους φορολογούμενους να έρθουν εταιρείες, στελέχη, υψηλοί μισθοί, επενδυτική τεχνογνωσία και νέες θέσεις εργασίας. Το ισχυρότερο «όπλο» σε αυτή την προσπάθεια είναι το νέο καθεστώς για το carried interest. Με απλά λόγια, πρόκειται για την πρόσθετη οικονομική ανταμοιβή που λαμβάνει ένας διαχειριστής κεφαλαίων όταν οι επενδύσεις του fund πηγαίνουν καλά. Δεν είναι ένας απλός μισθός ούτε οποιοδήποτε ετήσιο bonus, αλλά η αμοιβή που συνδέεται συμβατικά με την απόδοση των επενδύσεων.

Έτσι, εάν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος μετακομίσει από το Λονδίνο στην Αθήνα και αποκτήσει, για παράδειγμα, bonus 1 εκατ. ευρώ από ένα τέτοιο συμβατικό δικαίωμα, το ποσό μπορεί, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου που πέρασε η κυβέρνηση το καλοκαίρι, να φορολογηθεί με συντελεστή 5%. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο φόρος θα ήταν 50.000 ευρώ. Υπάρχει όμως μια βασική προϋπόθεση: η δραστηριότητα στην Ελλάδα πρέπει να είναι πραγματική. Δεν αρκεί η δημιουργία μιας εταιρείας στα χαρτιά ή μιας ταχυδρομικής διεύθυνσης στην Αθήνα. Για να εφαρμοστεί το ειδικό καθεστώς, απαιτούνται ετήσιες δαπάνες τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο βρίσκεται και το πιθανό όφελος για την ελληνική οικονομία. Τα 3 εκατ. ευρώ μπορεί να σημαίνουν γραφεία, μισθούς και μια πραγματική ομάδα από portfolio managers, traders, αναλυτές, quantitative researchers και στελέχη risk management, compliance και τεχνολογίας. Κάποιοι μπορεί αρχικά να μετακομίσουν στην Αθηνα από το Λονδίνο, αλλά όσο μεγαλώνει ένα τέτοιο γραφείο μπορεί να αρχίσει να προσλαμβάνει και από την ελληνική αγορά.

Το ελληνικό καθεστώς έχει ήδη αρχίσει να μπαίνει στο ραντάρ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, μετά τα δημοσιεύματα για τη μετακίνηση του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή κεφαλαίων Κρις Ρόκος και της Rokos Capital Management στην Αθήνα, αλλά και τη γνωστοποίηση ανάλογης κίνησης από τη Millennium Management. Το επόμενο βήμα είναι να φανεί αν αυτές οι κινήσεις μπορούν να αποκτήσουν συνέχεια. Εκεί θα κριθεί και η επιτυχία της «αποστολής» Καρατζά στο Λονδίνο: αν από τις περίπου 30 πόρτες που χτύπησε τις τελευταίες ημέρες ανοίξουν έστω και λίγες και νέα μεγάλα ονόματα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, τότε η Αθήνα θα έχει καταφέρει κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε δύσκολο — να αποσπάσει ένα μικρό, αλλά υπολογίσιμο, κομμάτι του City.

Οι επαφές Μητσοτάκη

Έχει ενδιαφέρον ότι από τις επενδυτικές επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη απουσίασε, τουλάχιστον από όσα έγιναν γνωστά, οποιαδήποτε αναφορά στο νέο ελληνικό καθεστώς για το carried interest. Κι αυτό ενώ ο πρωθυπουργός συναντήθηκε χθες με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με κεφάλαια υπό διαχείριση άνω των 4,5 τρισ. δολαρίων. Σήμερα στο πρόγραμμα των επαφών του πρωθυπουργού στο «Μεγάλο Μήλο» βρίσκεται και ο ελληνικής καταγωγής, επικεφαλής της JPMorgan Jamie Dimon. Μένει να φανεί αν σε αυτό το ραντεβού το νέο ελληνικό «δόλωμα» για τη διεθνή βιομηχανία διαχείρισης κεφαλαίων θα μπει στο τραπέζι.

Η DG Private

Τη δική της διαδρομή στον επιχειρηματικό στίβο ξεκινά η Δέσποινα Γιαννακοπούλου, κόρη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, πραγματοποιώντας το πρώτο της επιχειρηματικό βήμα με τη σύσταση της DG Private Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η νέα εταιρεία συστάθηκε χθες, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ και η κ. Γιαννακοπούλου είναι η μοναδική ιδρύτρια και μέτοχος της DG Private, ελέγχοντας το 100% των μετοχών.

Η επιλογή του αντικειμένου δραστηριοποίησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η αφετηρία γίνεται από έναν χώρο με τον οποίο η οικογένεια Γιαννακόπουλου διατηρεί ισχυρούς δεσμούς: τον αθλητισμό. Ως κύρια δραστηριότητα της DG Private έχει δηλωθεί το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού. Το καταστατικό, ωστόσο, δείχνει ότι οι επιχειρηματικές στοχεύσεις δεν περιορίζονται στον αθλητισμό. Προβλέπει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, από το εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων, παιχνιδιών και καλλυντικών μέχρι τη διαφήμιση, την επικοινωνία, τις επιχειρηματικές συμβουλές και την ψυχαγωγία.

Ειδικό ενδιαφέρον έχει και η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο νέο εγχείρημα. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και επικεφαλής της ΒΙΑΝΕΞ αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου – Διαχειριστή της DG Private με τριετή θητεία. Η επιλογή αυτή προσδίδει στο ξεκίνημα της Δέσποινας Γιαννακοπούλου την εμπειρία και την επιχειρηματική τεχνογνωσία του πατέρα της, χωρίς ωστόσο να αλλάζει το γεγονός ότι η νέα εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου στην ίδια.

Cloudevo: Άνοδος τζίρου και κερδών το 2025

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Cloudevo Υπηρεσίες Διαδικτύου ΑΕ, η οποία ελέγχεται πλέον κατά 80% από τη ΔΕΗ, με τον κύκλο εργασιών της να διαμορφώνεται πάνω από τα 8,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη της να ανέρχονται στα 1,26 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Cloudevo ανήλθε το 2025 σε 8,128 εκατ. ευρώ, έναντι 6,180 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 31,5%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,691 εκατ. ευρώ, από 1,271 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας άνοδο περίπου 33%. Μετά από φόρους, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,259 εκατ. ευρώ, έναντι 991,64 χιλ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά περίπου 27%. Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώθηκε στο τέλος του 2025 σε 3,062 εκατ. ευρώ, από 2,551 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Τα κεφάλαια και αποθεματικά αυξήθηκαν σε 1,426 εκατ. ευρώ, έναντι 1,017 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 1,637 εκατ. ευρώ, από 1,534 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η Cloudevo απασχολούσε το 2025 συνολικά 13 εργαζομένους.

Για το 2026 η διοίκηση της εταιρείας αναμένει ανοδική πορεία, εκτιμώντας ότι θα αρχίσουν να αποδίδουν σχεδιασμοί που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Η νέα θυγατρική της ΔΕΗ δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Conversational AI, το digital marketing, τα data analytics και το technical SEO. Υπενθυμίζεται πως η ΔΕΗ απέκτησε προ μηνών το 80% της Cloudevo μέσω της εξαγοράς του ποσοστού που κατείχε το επενδυτικό fund CVC (σ.σ. συγκεκριμένα η HHG), ενώ το υπόλοιπο 20% παραμένει στον ιδρυτή της εταιρείας, Νίκο Ηλιόπουλο. Όπως έχουμε ήδη γράψει, η εξαγορά εντάσσεται στον σχεδιασμό της ΔΕΗ για την ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της και της δραστηριότητάς της σε εφαρμογές που σχετίζονται με την αξιοποίηση δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη.

AKTOR: Χρηματοοικονομικές Επιβαρύνσεις

Στα 648,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένος κατά 4,2% από τα 622,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους περιορίστηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας μείωση 69%. Η μεγάλη απόσταση μεταξύ κύκλου εργασιών και καθαρών κερδών εξηγείται από τη διάρθρωση του κόστους και, κυρίως, από τη σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων. Σε λειτουργικό επίπεδο, τα αποτελέσματα ήταν βελτιωμένα. Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 82 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA έφθασε τα 90,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 38,5%. Η βασική επιβάρυνση εμφανίζεται μετά το λειτουργικό αποτέλεσμα. Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε 44,5 εκατ. ευρώ, έναντι 18,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, η αύξηση προήλθε κυρίως από τους τόκους τραπεζικών και ομολογιακών δανείων, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 27,2 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης του δανεισμού για τη χρηματοδότηση εξαγορών και επενδύσεων. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2026 ανερχόταν σε 1,296 δισ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,194 δισ. ευρώ, από 1,025 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Σημαντική ήταν και η επίδραση των νέων δραστηριοτήτων. Ο τομέας ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων ενίσχυσε το EBITDA κατά 26,6 εκατ. ευρώ, αλλά επιβάρυνε τα αποτελέσματα προ φόρων κατά 14 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικού κόστους. Ο τομέας LNG είχε αρνητική επίδραση 4,1 εκατ. ευρώ, την οποία η διοίκηση αποδίδει στο κόστος εκκίνησης της νέας δραστηριότητας, ενώ οι ΑΠΕ επιβάρυναν τα αποτελέσματα κατά 1,1 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 11,45 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 33% από τα 17,1 εκατ. ευρώ του 2025. Μετά την επιβάρυνση από φόρο εισοδήματος περίπου 6,3 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 5,15 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο καθαρού περιθωρίου, τα 5,15 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 0,8% του κύκλου εργασιών.

Διεκδικεί αποζημιώσεις άνω των 40 εκατ. ευρώ

Αποζημιωτικές αξιώσεις άνω των 40 εκατ. ευρώ αναμένεται να υποβάλει η AKTOR στο προσεχές διάστημα στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την Κυπριακή Δημοκρατία για το έργο «Μελέτη και Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1, Φάση Α’». Η σύμβαση είχε υπογραφεί τον Μάιο του 2021 με το υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής 40 μηνών και αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 26η Νοεμβρίου 2024. Ωστόσο, η πορεία του έργου οδήγησε σε διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για τα αίτια της ανεπαρκούς προόδου, με αποτέλεσμα στις 11 Νοεμβρίου 2024 αμφότερα τα μέρη να προχωρήσουν σε καταγγελία της σύμβασης. Η AKTOR υποστηρίζει ότι η καταγγελία από την κυπριακή πλευρά ήταν καταχρηστική και μη νόμιμη, αποδίδοντας την ευθύνη για τη μη ομαλή εξέλιξη της σύμβασης στον εργοδότη. Οι δύο πλευρές έχουν πλέον προσφύγει στα αρμόδια κυπριακά και ελληνικά δικαστήρια. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι μέχρι σήμερα αποφάσεις σε επίπεδο προσωρινής δικαστικής προστασίας έχουν πιθανολογήσει την ακυρότητα της καταγγελίας από την Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς ωστόσο η σχετική κρίση να είναι οριστική και αμετάκλητη. Οι αξιώσεις της AKTOR, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 40 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνουν και εκτελεσθείσες, αλλά μη πληρωθείσες εργασίες. Συνολικά, για επίδικες και υπό διαιτησία διαφορές, ο Όμιλος έχει σχηματίσει προβλέψεις ύψους 5,5 εκατ. ευρώ.

Πυρετώδεις διεργασίες

Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες σε Αθήνα, Λονδίνο και Παρίσι για την είσοδο της Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Euronext Athens, με τον στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγωγή να γίνει εντός του Οκτωβρίου. Η κίνηση θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας στην εγχώρια κεφαλαιαγορά, όπου ήδη διαπραγματεύονται η Safe Bulkers και η Star Bulk Carriers. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία εταιρείας containerships με όχημα την Capital Maritime Finance, στην οποία θα εισφερθούν πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από διαφορετικά εταιρικά σχήματα συμφερόντων του ομίλου. Η Capital Containers Ship Management διαχειρίζεται περίπου 50 containerships, χωρητικότητας περί τις 205.000 TEU, χωρίς ωστόσο το σύνολό τους να προορίζεται για τη νέα εταιρεία. Το ακριβές χαρτοφυλάκιο και οι υφιστάμενες ναυλώσεις αναμένεται να αποσαφηνιστούν με το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα αργήσει. Η Capital Clean Energy Carriers του Βαγγέλη Μαρινάκη διαθέτει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά, έχοντας αντλήσει 500 εκατ. ευρώ μέσω τριών ομολογιακών εκδόσεων, ενώ έχει διευρύνει την παρουσία της και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με εισαγωγή ομολόγων της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Οσλο.

Η Alphabet Education

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 14 εκατ. ευρώ προχώρησε η Alphabet Education Μονοπρόσωπη ΑΕ, με τα κεφάλαια να προορίζονται για την κάλυψη και χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων ταμειακών αναγκών της εταιρείας. Το ομολογιακό δάνειο θα καλυφθεί από την ΑΚΜΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία και τη Μητροπολιτικό Κολλέγιο Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης αναμένεται να κατευθυνθούν στην ενίσχυση της ρευστότητας και στην κάλυψη των άμεσων ταμειακών αναγκών της Alphabet Education.

Η Oikos Fund Management

Αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της κερδοφορίας της κατέγραψε το 2025 η Oikos Fund Management Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών, με τα λειτουργικά έσοδα και τα καθαρά κέρδη να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η Oikos Fund Management συνδέεται με τον Τζουζέππε Τζιάνο της Euroxx, τον Σταύρο Στραβοπόδη, manager της Bluewater Maritime Ltd, και τον Ηλία Τρίγκα, στέλεχος της αγοράς με θητεία και στον όμιλο Πειραιώς. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν το 2025 σε 286.063 ευρώ, έναντι 241.176 ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 18,6%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 246.617 ευρώ, έναντι 205.879 ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 192.130 ευρώ, από 160.356 ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Η βασική πηγή εσόδων της Oikos Fund Management ήταν οι αμοιβές από την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες ανήλθαν σε 283.736 ευρώ το 2025, έναντι 240.492 ευρώ το 2024. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στο τέλος του 2025 σε 142.035 ευρώ, έναντι 129.905 ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 304.571 ευρώ, από 379.853 ευρώ.