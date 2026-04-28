Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δικαστικές διαδικασίες για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, καθώς ο 20χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, στο Ναυτοδικείο Πειραιά για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Την ίδια ώρα, η δίκη των τριών ατόμων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία –ανάμεσά τους η σύντροφος του δράστη και δύο ακόμη συνομήλικοί του– αναβλήθηκε και προσδιορίστηκε για τον Μάιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι τρεις φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο μετά το περιστατικό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πλευρά της οικογένειας του κατηγορουμένου διατυπώνονται ισχυρισμοί που μεταφέρουν μέρος της ευθύνης στο περιβάλλον του θύματος, κάνοντας λόγο για προηγούμενες εντάσεις και απειλές.

Παράλληλα, ο 20χρονος είχε στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές για περιστατικά που σχετίζονται με κατοχή μαχαιριού, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για εξοικείωσή του με τέτοιου είδους αντικείμενα.

Όσον αφορά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αναμένεται να δηλώσει μετανιωμένος και να υποστηρίξει ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής, χωρίς πρόθεση ανθρωποκτονίας. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του τραυματισμού και ότι έφερε το μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας.

Επιπλέον, οι ενέργειές του μετά το συμβάν, όπως η αλλαγή ρούχων και η απόκρυψη του μαχαιριού, αποδίδονται –κατά τον ίδιο– σε πανικό και φόβο. Υποστηρίζει επίσης ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο του 27χρονου αργότερα την ίδια ημέρα.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρουσία του πατέρα του θύματος στο δικαστήριο, ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η διαδικασία διεκόπη, με τη συνέχισή της να αναμένεται σε επόμενη δικάσιμο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4hs7ugzvq1?integrationId=eexbs17lxeknn2p}