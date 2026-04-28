Με συνέντευξή της την Δευτέρα η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών ζήτησε να γίνει κάθε προσπάθεια να δώσει το παρών στο Συνέδριο της ΝΔ ο Κώστας Καραμανλής.

Η πρώην υπουργός σχολίασε με αυτό τον τρόπο το ρεπορτάζ των Παιχνιδιών Εξουσίας ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να μην παραστεί στο Συνέδριο της ΝΔ στα μέσα Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης η Ντόρα Μπακογιάννη θα αναλάβει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση να παραστεί στο Συνέδριο ο Κώστας Καραμανλής.

Κάτι που μοιάζει από δύσκολο έως αδύνατο...

