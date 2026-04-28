Τις εργασίες για το νέο πάρκο 25 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, τον νέο πνεύμονα πρασίνου της πόλης, παρουσίασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Η ανάρτηση του Χ. Δούκα:
Από τις μακέτες, στα έργα!
Μια πρώην χωματερή μετατρέπεται, ύστερα από σκληρή δουλειά, στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας!
Ο νέος Ελαιώνας ετοιμάζεται για να μας υποδεχθεί όλους!
Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει μέχρι τον Παρθενώνα!
Η Αθήνα αλλάζει ΤΩΡΑ!
