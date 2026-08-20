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Ο Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στο ραντεβού για τις εργομετρικές εξετάσεις.

Σήμερα, Πέμπτη, ήταν το «ραντεβού» για ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά τεστ στον Ολυμπιακό, αλλά ο Τόμας Γουόκαπ, όπως αναμενόταν, δεν έδωσε το παρών.

Η απουσία του Αμερικανού γκαρντ δεν προκαλεί έκπληξη, με δεδομένο ότι προχώρησε σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του Και πλέον, ο Ολυμπιακός τον καλεί σε απολογία.

Μέχρι στιγμής ο 33χρονος, που θέλει να αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους» για την Dubai BC, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση για την απουσία του από το σημερινό ραντεβού.

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού για τον Γουόκαπ

«Ο καλαθοσφαιριστής Τόμας Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις. Για τον λόγο αυτό, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία».

Τόμας Γουόκαπ: Η μονομερής καταγγελία του συμβολαίου

Την Τρίτη εκτυλίχθηκε το προηγούμενο επεισόδιο στο σίριαλ των τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως ο Τόμας Γουόκαπ προέβη σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του.

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Ο 33χρονος ζήτησε «αναίτια», σύμφωνα με τον Ολυμπιακό, την άμεση αποδέσμευσή του, με την έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τόνισε πως το συμβόλαιο του Γουόκαπ είναι σε ισχύ έως το ερχόμενο καλοκαίρι και υπογράμμισε ότι τον περίμενε για τις σημερινές ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, κατέληγουν οι «ερυθρόλευκοι», η ΚΑΕ επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της.

Αναλυτικά, η προηγούμενη ενημέρωση του Ολυμπιακού για τον Γουόκαπ ανέφερε:

«Ο καλαθοσφαιριστής Τόμας Γουόκαπ κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του.

Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της».