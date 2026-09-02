Backstage φωτογραφίες από την προετοιμασία των ηθοποιών πριν βγουν στη σκηνή.

Ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα με 10 τελευταίες παραστάσεις η ιστορική επιστροφή της Καρυφυλλιάς Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο της Μήδειας, που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία στα γεμάτα θέατρα όλης της Ελλάδας.

Η παράσταση «φαινόμενο» του φετινού καλοκαιριού, με τα συνεχόμενα sold out από τη πρώτη μέρα της ανακοίνωσής της, επιβεβαίωσε κάθε προσδοκία στους χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τα θέατρα όλης της χώρας για να υποδεχθούν, χειροκροτώντας όρθιοι, την ιστορική επιστροφή της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη στον πιο εμβληματικό ρόλο της καριέρας της, ύστερα από τρεις δεκαετίες.



Καρυοφυλλιά Καραμπέτη



Ρένη Πιττακή



Άρης Λεμπεσόπουλος





Λάζαρος Γεωργακόπουλος





Τάσος Σωτηράκης





Nikita Milivojevic

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Σε μια σπουδαία θεατρική στιγμή, η ποιητική και τολμηρή διασκευή της Μήδειας από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Σέρβο σκηνοθέτη Nikita Milivojević, μαζί με την απαράμιλλη αισθητική και μουσική ατμόσφαιρα και τις εξαιρετικές ερμηνείες της Ρένης Πιττακή, του Λάζαρου Γεωργακόπουλου, του Άρη Λεμπεσόπουλου, του Τάσου Σωτηράκη, αλλά και όλων των ηθοποιών του 12μελούς θιάσου, οδηγήσαν σε μια βαθιά μυσταγωγική εμπειρία, που φώτισε την ανθρώπινη διάσταση του μύθου και την πορεία προς την προσωπική κάθαρση.

Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από τον πολιτιστικό οργανισμό Λυκόφως του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου, που περιοδεύει φέτος το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της περιοδείας και προμηθευτείτε τα τελευταία εισιτήρια.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία - Διασκευή: Nikita Milivojevic

Σκηνογραφία: Σωτήρης Μελανός

Πρωτότυπη μουσική / δραματουργία: Δημήτρης Καμαρωτός

Κίνηση: Amalia Bennett

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Μπώκος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Νίκος Τσιμάρας – Γιώτα Σερεμέτη

Visual Identity - Γραφιστικά: Δημήτρης Γκέλμπουρας @forbidden.designs

Φωτογραφίες Παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή

Φωτογραφίες BACKSTAGE: Δήμητρα Σαρρή

Φωτογραφία Λάζαρου Γεωργακόπουλου: Στέλιος Κατσατσίδης

Πρωταγωνιστούν:

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Λάζαρος Γεωργακόπουλος

Άρης Λεμπεσόπουλος

Τάσος Σωτηράκης

Διονύσης Πιφέας

Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή



Διονύσης Πιφέας

Χορός:

Ηλέκτρα Καρτάνου

Εμμανουήλ Κοντός

Ιωάννα Μπιτούνη

Κατερίνα Νταλιάνη

Μαριάμ Ρουχάτζε

Νίκος Τσιμάρας



Ιωάννα Μπιτούνη, Βασιλική Σύρμα



Ηλέκτρα Καρτάνου





Kατερίνα Νταλιάνη





Εμμανουήλ Κοντός



Νίκος Τσιμάρας



Μαριάμ Ρουχάτζε

Μουσικοί επί σκηνής: Στέλιος Κατσατσίδης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης





Στέλιος Κατσατσίδης



Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Οργάνωση Περιοδείας: artrack productions Παναγιώτης Πάντος

Παραγωγή: Λυκόφως - Γ. Λυκιαρδόπουλος