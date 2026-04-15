Το Μονοπάτι του Ασκληπιού στα Τρίκαλα, ένα παράδειγμα όπου μπλέκεται η μυθολογία με την αρχαία παράδοση και την ανάδειξη του σύγχρονου τοπίου. Μία βόλτα ανάμεσα σε σπάνια βότανα και σκαλιστά αγάλματα.

Τα Τρίκαλα θεωρούνται μία από τις πιο όμορφες και εκσυγχρονισμένες πόλεις της Θεσσαλίας, που μέχρι και σήμερα ξεχωρίζουν για τον συνδυασμό παράδοσης και σύγχρονου τρόπου ζωής, με γραφικές γειτονιές όπως το Βαρούσι και αξιοθέατα όπως το Φρούριο Τρικάλων.

Η περιοχή περιβάλλεται με ορισμένα από τα πιο γνωστά βουνά. Την αγκαλιάζει η Πίνδος, που περιλαμβάνει τοπικά τα Χάσια Όρη και τα Αντιχάσια όρη, ενώ ξεχωριστή θέση κατέχει και ο Κόζιακας, στην αρχαιότητα γνωστός και ως Κερκέτιον όρος.

Ο Κόζιακας ξεχωρίζει για την πλούσια βλάστηση και τα πολλά φαρμακευτικά φυτά του, γι’ αυτό και θεωρούνταν ένα «φυσικό φαρμακείο».

Σύμφωνα με τις παραδόσεις, ο Ασκληπιός - ο θεός της ιατρικής στην αρχαία ελληνική μυθολογία και προστάτης της υγείας - κατέφευγε στο σημείο για να συλλέξει βότανα και θεραπευτικά φυτά.

Έτσι, η λαϊκή παράδοση, χάρισε σε ένα από τα μονοπάτια του Κόζιακα, το όνομα του θεού το οποίο μέχρι και σήμερα είναι γνωστό ως το «Μονοπάτι του Ασκληπιού» στο Γοργογύρι Τρικάλων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Περίπατο στο Μονοπάτι του Ασκληπιού στα Τρίκαλα

Το μονοπάτι ξεκινά από το χωριό Γοργογύρι. Από εκεί, ακολουθεί μία διαδρομή που συνδέει τη φύση με την ιστορία της περιοχής και τη μυθολογία με τη σύγχρονη εποχή.

Πρόκειται για ένα καταπράσινο σημείο στις πλαγιές του Κόζιακα με τρεχούμενα νερά και σπάνια βότανα που αναπτύσσονται στο σημείο επί αιώνες.

Τις τελευταίες δεκαετίες οι τοπικές αρχές και οι ντόπιοι χάραξαν το μονοπάτι, «ντύνοντάς» το με πέτρα, με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερη η πεζοπορία. Όσο ανεβαίνει κανείς στην πλαγιά του βουνού, έχει την ευκαιρία να περπατήσει πλάι σε αιωνόβια δέντρα και να απολαύσει την παχιά δροσιά που προσφέρουν σε ένα από τα τραπεζάκια που έχουν τοποθετηθεί.

Κάπου ανάμεσα στην βλάστηση και τον ήχο από τα ορμητικά νερά της άνοιξης, οι πεζοπόροι έχουν την ευκαιρία να αντικρίσουν σκαλιστά αγάλματα που έχουν φιλοτεχνηθεί και τοποθετηθεί στο σημείο και αποτελούν – πιθανά – σύγχρονες παρεμβάσεις και όχι αρχαιολογικά ευρήματα.

Δεν είναι γνωστό το ποιος μπορεί να είναι ο δημιουργός τους, ούτε το τι είναι πιθανό να απεικονίζουν, ωστόσο δίνουν την εντύπωση πως βρίσκονται στο σημείο διαφυλάσσοντας την ομορφιά του τόπου.

Το μονοπάτι είναι βατό και δεν ξεπερνά τα 2,5 χιλιόμετρα, γεγονός που το καθιστά μία ιδανική διαδρομή για αρχάριους, μικρούς και μεγάλους.

Το Μονοπάτι του Ασκληπιού και η μυθολογία

Σύμφωνα με τη μυθολογία το μονοπάτι συνδέεται άμεσα με τον Ασκληπιό ο οποίος θεωρούνταν ότι περιπλανιόταν στις πλαγιές του βουνού συλλέγοντας θεραπευτικά βότανα από τη φύση. Η περιοχή, πλούσια σε νερά, πυκνή βλάστηση και σπάνια φυτά, αντιμετωπιζόταν σαν ένας «ζωντανός φαρμακευτικός κήπος», όπου ο θεός αντλούσε τη γνώση της ίασης που τον έκανε προστάτη της ανθρώπινης υγείας.

Παράλληλα, λέγεται ότι αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα λατρείας του θεού με αποτέλεσμα να κρατήσει το όνομά του – μία συμβολική κίνηση μέσα στη φύση, εκεί όπου η γνώση, η θεραπεία και το τοπίο γίνονται ένα.

Η σύγχρονη ιστορία και τα βότανα

Στη σύγχρονη εποχή, το «μονοπάτι του Ασκληπιού» στο Γοργογύρι έχει αναδειχθεί ως μια οργανωμένη πεζοπορική και πολιτιστική διαδρομή που συνδέει τη φύση με την τοπική ταυτότητα και την παράδοση της βοτανοθεραπείας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο φυσικός πλούτος της περιοχής του Κόζιακας, όπου έχουν καταγραφεί περίπου 2.500–2.700 είδη φυτών, πολλά από τα οποία είναι αρωματικά ή φαρμακευτικά, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα της περιοχής ως ενός από τα σημαντικότερα «βοτανικά αποθέματα» της Θεσσαλίας και ενισχύοντας τη σύνδεση του τόπου με την αρχαία ιατρική παράδοση.