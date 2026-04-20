Η Πρωτομαγιά 2026 δίνει την ευκαιρία για μια μικρή ανάσα από την καθημερινότητα, καθώς «κουμπώνει» ιδανικά με το Σαββατοκύριακο, δημιουργώντας ένα τριήμερο.

Η Πρωτομαγιά αποτελεί μία από τις πιο ιστορικά φορτισμένες ημέρες για τον κόσμο της εργασίας. Καθιερώθηκε το 1889, στο ιδρυτικό συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στο Παρίσι, ως φόρος τιμής στους εργάτες του Σικάγου που το 1886 διεκδίκησαν το οκτάωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τα γεγονότα εκείνης της περιόδου σημαδεύτηκαν από αιματηρές συγκρούσεις, με αποτέλεσμα η ημέρα να καθιερωθεί διεθνώς ως ημέρα αγώνα και απεργίας.

Τι ισχύει για το 2026

Φέτος, η 1η Μαΐου δεν συμπίπτει με κάποια άλλη αργία ή περίοδο όπως η Μεγάλη Εβδομάδα ή το Πάσχα, επομένως δεν υπάρχει λόγος μεταφοράς της. Παραμένει κανονικά την Παρασκευή, όπως προβλέπεται.

Σύμφωνα με την ελληνική εργατική νομοθεσία, η Πρωτομαγιά είναι υποχρεωτική αργία. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η εργασία, εκτός από συγκεκριμένες επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα σε αργίες.

Αμοιβές και δικαιώματα

Οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο λαμβάνουν το κανονικό τους ημερομίσθιο, προσαυξημένο κατά 75% σε περίπτωση εργασίας.

Οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται επίσης προσαύξηση, ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης.

Σημαντικό είναι ότι η ημέρα αυτή δεν μπορεί να συμψηφιστεί με ρεπό, καθώς πρόκειται για θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία και δεν αντικαθίσταται με άλλη ημέρα ανάπαυσης.