Είναι το τρίτο ατύχημα για τον Τάιγκερ Γουντς τα τελευταία χρόνια.

Ο σούπερ σταρ του γκολφ, Τάιγκερ Γουντς, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο νησί Τζούπιτερ της Φλόριντα την Παρασκευή, ανέφεραν οι αρχές.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα), σύμφωνα με ανακοίνωσή του το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο το CBS 12 επικαλέστηκε μια πηγή που ανέφερε ότι δεν υπήρχαν σοβαροί τραυματισμοί. Ο μάνατζερ του Γουντς στο Excel Sports δεν έχει σχολιάσει ακόμα.

Ο 50χρονος Γουντς, έπαιξε σε έναν αγώνα την Τρίτη στους τελικούς του Tomorrow’s Golf League, όπου η ομάδα του, Jupiter Links Golf Club, έχασε από το Los Angeles Golf Club.

{https://x.com/FoxNews/status/2037621997052502099}

Το 2021, ο παίκτης του γκολφ είχε ξανά τροχαίο ατύχημα με ανατροπή του οχήματός του στο Ρόλινγκ Χιλς Εστέιτς στη Νότια Καλιφόρνια. Οι αρχές ανέφεραν ότι οδηγούσε με τουλάχιστον με τη διπλάσια ταχύτητα από το όριο όταν το SUV του χτύπησε σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα το όχημα να αναπηδήσει στον αέρα και να προσγειωθεί στο πλάι. Ο Γουντς είχε υποστεί σοβαρά τραύματα.

Τότε οι ερευνητές της υπόθεσης τέθηκαν υπό έλεγχο επειδή δεν κατάφεραν να βγάλουν ένταλμα για τα δείγματα αίματος του γκόλφερ, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ανιχνεύσει οποιαδήποτε ένδειξη αλκοόλ ή ναρκωτικών.

{https://x.com/RedWavePress/status/2037622650391204182}

Ο Γουντς δεν κατηγορήθηκε για το ατύχημα του 2021. Ο αθλητής είχε προηγουμένως εξεταστεί σε κλινική το 2017 για συνταγογραφούμενα φάρμακα μετά από άλλη σύλληψή του τότε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Φλόριντα.

{https://x.com/RajatJain/status/2037631764223684993}