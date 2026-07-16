Ο Νίκος Παππάς προωθεί ένα σχέδιο «δυαρχίας», με άλλον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και άλλον της εκλογικής επιτροπής που θα κρατήσει το κόμμα στις επόμενες κάλπες -Οι συνεργάτες του χανιώτη βουλευτή δηλώνουν καθαρά ότι προϋπόθεση για την ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η απόσυρση της Ρένας Δούρου από την κούρσα της ηγεσία.

Τρόπο ώστε να μη διευρυνθεί το «ρήγμα» ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου, με αφορμή την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας -και κατ' επέκταση και του κόμματος- αναζητούν τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που απέμειναν στην Κουμουνδούρου, καθώς θεωρούν καταστροφικό έναν ακόμη. γύρο εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παππάς προωθεί ένα σχέδιο «δυαρχίας», με άλλον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και άλλον της εκλογικής επιτροπής που θα κρατήσει το κόμμα στις επόμενες κάλπες. Πάντως, οι συνεργάτες του χανιώτη βουλευτή δηλώνουν καθαρά ότι προϋπόθεση για την ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η απόσυρση της κ.Δούρου από την κούρσα της ηγεσίας.

«Μάχη» Πολάκη-Δούρου

Είναι ξεκάθαρο ότι στο κόμμα της πάλαι ποτέ «κυβερνώσας Αριστεράς», η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι παραιτήσεις στελεχών και οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών διαδέχονται η μία την άλλη. Μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα θα μείνει μόλις 8 από τους 47 βουλευτές που εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτή η μικρή ομάδα, θα κληθεί να πάρει μια απόφαση ζωτικής σημασίας: ποιος θα ηγηθεί του κόμματος στον δρόμο για τις επόμενες κάλπες. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, διότι τόσο ο Παύλος Πολάκης, όσο και η Ρένα Δούρου, δείχνουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν για λογαριασμό τους την ηγεσία.

Μάλιστα, με δημόσιες παρεμβάσεις τους και οι δύο, φρόντισαν να σηκώσουν ψηλά τους τόνους, εκφράζοντας τη δική τους επιχειρηματολογία. Στην παρούσα φάση, η κ.Δούρου δείχνει να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα εντός της εναπομένουσας Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Όμως, ο χανιώτης βουλευτής μοιάζει, δημοσκοπικά, δεν είναι ο μόνος που μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή.

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Η απόφαση, όμως, των βουλευτών να επισπεύσουν τη διαδικασία εκλογής προέδρου της Κ.Ο. για το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση της πλευράς του κ.Πολάκη, που θεωρούν ότι κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν τετελεσμένα, πριν τοποθετηθεί το κόμμα.

Μάλιστα, κύκλοι του χανιώτη βουλευτή υποστήριζαν χθες το βράδυ πως η μοναδική ελπίδα επιβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ανάδειξη του ομοφώνου σε πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης.

Προϋποθέσεις απαραίτητες για αυτό αποτελούν:

- η εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και η αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων και θέσεων ευθύνης το Σάββατο στην Κ.Ε.

- ⁠ η οικειοθελής και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του προέδρου της Κ . Ο . και η ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή την επόμενη εβδομάδα , μετά την ανάδειξη του κόμματος που θα αποφασίσει η Κ .Ε.

Σχέδιο «δυαρχίας»

Εντός της Κουμουνδούρου, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ενώπιον μιας νέας εσωκομματικής κρίσης, πριν καλά, καλά περάσει η «μπόρα» των μαζικών αποχωρήσεων. Και αναζητούν ήδη λύση για να μην ξεσπάσει μια «καταιγίδα», που εν τέλει θα «πνίξει» όλους όσους επιθυμούν να διατηρήσουν εν ζωή το κόμμα.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μια σειρά από στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Παππά, προετοιμάζουν ένα σχέδιο «δυαρχίας», προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου. Με απλά λόγια, δεν υπάρχει άλλος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και άλλος επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής που θα συσταθεί – δηλαδή επικεφαλής στο κόμμα. Το ερώτημα είναι το αν αυτό το σχέδιο μπορεί να προχωρήσει και αν το αποδέχτηκε τόσο η πλευρά Πολάκη, όσο και εκείνη της Δούρου.

Η εξίσωση κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Όμως, πολύπειρα τονίζουν ότι αν σχέδιο δεν υπάρχει συμφωνία πάνω σε αυτό το, τότε το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό…