Ένταση προκλήθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας κατά τη συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των «γαλάζιων» Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά.

Αφορμή αποτέλεσαν οι ερωτήσεις που έκανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στον Χαράλαμπο Αθανασίου, με τον Γιώργο Γεωργαντά να εκτιμά πως ο βουλευτής της ΝΔ είχε πει όσα ήταν να πει κατά την τοποθέτησή του στην συνεδρίαση.

Ενδεικτικός της έντασης που επικράτησε είναι ο παρακάτω διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχω και άλλες ερωτήσεις. θα εμποδίσετε τις ερωτήσεις ;

Γιώργος Γεωργαντάς: Έρχεται ο ίδιος και ζητάει την άρση ασυλίας του. Τι άλλο θέλετε; Δεν είμαστε δικαστήριο!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα, να ζητήσουμε και συγνώμη που είναι εμπλεκόμενος; Το καθήκον μας να πάρουμε και κάποια τηλέφωνακια;;; Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, προστατεύετε υπόλογο! Με τραμπουκισμούς…Εμποδίζετε την εξέταση του!

Πάντως οι τόνοι έπεσαν σύντομα και η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω ένταση.